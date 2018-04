Le chic métallique

«L'imitation d'acier corten, qui a vieilli, se marie bien avec des accessoires cuivrés», estime M. Gelston.

Dans certaines collections imitant des finis métalliques, les carreaux de porcelaine conçus pour être installés au mur sont texturés, souligne Stéphanie Bénard, conseillère marketing et médias sociaux chez Ciot. «Ils s'inspirent des reliefs de métaux comme le cuivre, le laiton, l'or et l'argent, dit-elle. Les tuiles n'ont pas toujours l'air uniformes. Cela donne un effet plus luxueux. De plus en plus, des personnes veulent se démarquer et en mettent sur un mur.»

Cyclique

Le laiton était fort prisé dans les années 90, oui, mais aussi dans les années 20 et 30, au plus fort du mouvement Art déco. Le designer industriel Joël Dupras note l'influence de celui-ci dans la décoration actuelle.

«On le voit dans le contraste typique de formes pures, comme les sphères et les lignes très droites, explique le directeur artistique chez Huppé. C'est très présent dans les luminaires. On le voit aussi dans l'amalgame de bois, de marbre et de laiton, dans le mobilier.»

Pour la collection Déco, de Wetstyle, qu'il a conçue avec le designer Pierre Boulanger, en collaboration avec le Wetstyle Design Lab, M. Dupras s'est justement inspiré du mouvement Art déco. En font foi les coins arrondis des meubles-lavabos et la longue poignée métallique, qui peut être en laiton satiné, à l'avant du mobilier.

«Je voulais que les meubles-lavabos aient une forme autre que très rectiligne, tout en conservant une touche pure, fait-il remarquer. Le piètement, qui permet d'être autoportant, fait un beau lien avec la poignée.»

L'effet obtenu est très chic, surtout que la finition peut être en chêne de qualité supérieure, noyer, eucalyptus torréfié ou bois de Mozambique. Les poignées et le piètement sont aussi offerts en acier inoxydable brossé ou noir mat.