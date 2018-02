Palettes Conception: de la cale des navires à la chambre à coucher

Zengo Nishiky ne cache pas le fait que ses lits sont faits avec des palettes, bien au contraire.

«Nos palettes sont faites en peuplier brut, alors que les modèles standards sont en pin de qualité inférieure, soutient le jeune homme. Certains supports sont fabriqués en composé de bois pressé, mais cela les rend plus solides parce qu'ils ne fendent pas sous le poids. On s'assure donc de les placer au centre de la structure de nos meubles. Les surfaces apparentes sont quant à elles en peuplier franc, qui est sablé et verni.»

Fini les poubelles

Zengo Nishiky offre aussi un éventail de teintures et joue avec les volumes pour créer plateformes, tables d'appoint ou têtes de lit, par exemple. Mais c'est quand il a installé des lumières à la DEL sous les planches que les ventes ont véritablement pris leur envol. «C'est une cliente qui m'a suggéré l'idée, avoue-t-il. J'ai trouvé ce que je cherchais chez IKEA, tout simplement.»

Grâce à cette touche originale, l'entreprise a vu sa page Facebook faire le plein de nouveaux admirateurs, atteignant 17 000 membres en six mois, si bien que les poubelles des manufactures ne permettaient plus de répondre à la demande. «J'ai contacté directement les fournisseurs de palettes EPAL. Maintenant, j'en achète 200 par mois. Normalement, ces palettes sont louées en entreprise et sont remplacées quand elles deviennent endommagées. Pour ma part, je les récolte après un cycle de location.»