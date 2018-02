La révolution IKEA

Droit à l'erreur

IKEA, c'est avant tout, surtout pour la jeune génération, la liberté d'essayer, de se tromper, d'être sans attaches matérielles, libre comme l'air. On peut s'installer où l'on veut et quand on veut grâce à des meubles légers et pas chers qui, souvent, rentrent dans le coffre d'une voiture. Il en va de même pour l'entreprise, qui a à peu près tout tenté en matière de formes et de matériaux. Les fauteuils en toile de jeans ? Oui. Les canapés gonflables ? Oui, aussi. Cette liberté est très appréciée des designers, car elle leur permet toutes les audaces.

Serbie

Avec 402 magasins dans 49 pays, impossible de passer à côté de l'enseigne bleu et jaune. Le dernier espace a ouvert ses portes en Serbie l'été dernier, et l'Inde se prépare à accueillir sa première boutique IKEA l'été prochain. Pour mieux percer dans ces nouveaux marchés, l'entreprise part y observer la vie quotidienne des habitants et cerner leurs besoins. Entre deux portes, les dents grincent contre l'empire IKEA, mais les professionnels reconnaissent qu'il éveille le grand public à une certaine esthétique, ce qui est bénéfique pour d'autres marques, spécialement scandinaves.

Icônes en contreplaqué

Dès le début, IKEA s'est très fortement et librement inspiré de designers oeuvrant pour d'autres marques, abandonnant par ailleurs la production de meubles qui auraient fort bien pu devenir de futurs emblèmes du design scandinave. Elle s'efforce d'inverser la vapeur depuis quelques années en s'associant à des designers de renom, comme la Britannique Ilse Crawford ou la Française Matali Crasset. Après une collection de meubles et d'accessoires avec la marque danoise HAY sortie l'automne dernier, elle lancera au printemps avec Tom Dixon les banquettes et fauteuils Delaktig, modulables et voulus comme une «plateforme de vie».