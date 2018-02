Plus de déco chez Ramacieri Soligo

Sophie Ouimet

Le magasin de céramique et de robinetterie Ramacieri Soligo continue de diversifier son volet déco. Après l'ajout de la peinture et des papiers peints de Farrow & Ball, notamment, l'offre s'étend maintenant aux coussins, aux jetés et aux couvertures.