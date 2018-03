Tendances 2018: oser la couleur... et le noir

Plein écran

Ultra violet: Pantone a sélectionné pour 2018 l'ultra violet, une couleur provocante et inspirante. Ce qui plaît bien à Enzo Basilicata, président de Bugatti Design, qui conçoit son mobilier en s'inspirant beaucoup de ce qu'il voit en Europe. Et tout est fabriqué ici. On ne se lassera pas d'un canapé Mosca ultra violet, estime-t-il. «Cela crée une belle ambiance.»

PHOTO XPOSURE PHOTOGRAPHIE FOURNIE PAR BUGATTI DESIGN