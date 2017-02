Le papier peint s'exprime en grand

Inspiré du XVIIIe siècle, de l'Art déco, des broderies italiennes ou du monde minéral, le papier peint ose les faux-finis raffinés et les motifs forts, voire surdimensionnés, en 2017. Aperçu.

Touche discrète: Linen, de Bouclair

Le gris doux et le dessin ton sur ton d'une grande simplicité de ce papier peint assurent une atmosphère paisible à un intérieur et conviennent parfaitement dans un salon ou une chambre. On le colle en accent ou sur tous les murs sans craindre d'alourdir la déco et sans se ruiner grâce à son tout petit prix. Par ailleurs, ses lignes verticales sont bienvenues pour donner de la hauteur à une pièce basse de plafond. 39,99 $ le rouleau de 52 cm de large sur 10,5 m de long.

Toile de Jouy revisitée: Gable, de Farrow & Ball, chez Ramacieri Soligo

La toile de Jouy traverse les siècles sans prendre une ride, mais se refait une beauté tous les ans pour rester en vogue. Ses formes se modernisent et les scènes ancestrales laissent place à des paysages agricoles. Elle personnalise n'importe quelle pièce et peut être posée à mi-hauteur au-dessus de boiseries, dans une cage d'escalier ou sur toutes les cloisons pour créer un look d'impact dans une salle d'eau. Existe dans sept tons. Environ 260 $ le rouleau de 53 cm de large sur 10 m de long.

Géométrie variable: Enigma, de Farrow & Ball, chez Ramacieri Soligo

Les formes géométriques sont en vedette cette année, y compris dans le domaine du papier peint, comme en témoigne ce modèle d'inspiration Art déco. Ici en turquoise, l'une des couleurs phares de 2017, il se décline dans sept autres teintes et permet de réaliser des ambiances intéressantes et éclectiques, de l'esprit bord de mer au chic londonien. On peut l'appliquer partout y compris au plafond, percé d'un beau lustre, pour un effet somptueux dans une salle à manger. Environ 260 $ le rouleau de 53 cm de large sur 10 m de long.

Effet cosmique: Collection Earth, de Casadeco, chez Empire Papier Peint

Teinté d'argenté, de doré et de bleu nuit, ce modèle au fini marbré rappelle les minéraux terrestres, mais aussi la profondeur du ciel étoilé. Cet univers teinté de mystère est renforcé en associant au papier peint un canapé habillé de tissu assorti et des murs foncés. 260 $ le rouleau de 52 cm de large sur 10 m de long. 300 $ le mètre de tissu coordonné.

Damassé éternel: Petrouchka, de Cole & Son, chez Empire Papier Peint

Grand classique de la décoration, le damas garde toujours une place de choix tout en suivant les tendances. Cette année, il se démarque en bleu de Sèvres et son fini velours confère une ambiance altière et enveloppante à une pièce, surtout si celle-ci est décorée d'accessoires dorés. Existe aussi en brun, rouge, noir et vert. 405 $ le rouleau de 68 cm de large sur 10 m de long.

Art en soi: Portofino, collection Talamone d'Élitis, chez Empire Papier Peint

Cette spectaculaire murale oscille entre peinture de maître et luxueuse broderie. Ses motifs généreux et ses couleurs franches nuancées de reflets mordorés évoquent la dolce vita sous le soleil de l'Italie. Déclinée en trois panneaux, cette oeuvre panoramique de belle texture nécessite un savoir-faire particulier et peut orner aussi bien un intérieur contemporain qu'un mur classique. À s'offrir comme une véritable oeuvre d'art! 2100 $ les trois panneaux de 1 m sur 3 m.