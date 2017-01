Chez... Antoine

Un décor apaisant

L'appartement est entièrement peint en blanc, et plusieurs des accessoires sont noirs et blancs, mais on retrouve quelques taches de couleurs vives ici et là. C'est épuré, apaisant et confortable.

Le coup de main d'un pro

Lorsque l'occupant a emménagé dans l'appartement, il y a deux ans, il a appelé son père, un architecte résidant en Côte d'Ivoire, et lui a demandé s'il voulait s'occuper de la décoration de sa nouvelle demeure pour lui. Un beau cadeau à faire à son fils pour garder le contact !

L'occupant est un mordu de littérature et est d'ailleurs l'auteur d'un blogue littéraire, Le Plancher qui craque. Un salon inspirant est parfait pour se prélasser des heures avec un bon livre !

>>>>CONSULTEZ le blogue Le plancher qui craque.

Le souci du détail

On aime les mignons petits objets et les cadres qui sont exposés ici et là dans l'appartement !

Qui habite ici ?

Antoine, originaire de la France, habite Montréal depuis plusieurs années. Outre son intérêt pour la littérature, il a une passion pour le soccer, pour les gens et pour le design. Il travaille dans la création de contenus web et la gestion des réseaux sociaux.