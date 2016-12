Verdir sa maison pour Noël: quelques astuces

C'est une belle idée que de verdir sa maison pour les Fêtes. Or, rien ne serait plus décevant que de voir ses fleurs faner ou de se retrouver avec des plantes gênantes quand viendra le temps de recevoir... Voici quelques conseils pour que tout se passe à merveille.

Poinsettia

D'un côté, il y a ceux qui ne sont «pu capables!» de voir le poinsettia qu'on offre à tout vent à Noël, symbole kitsch par excellence du réveillon; de l'autre, il y a ceux qui le jugent aussi essentiel au décor de Noël que le sapin. Pour satisfaire les deux camps, on en propose une version plus contemporaine - pêche, rose pâle ou blanc; ou de la variété princessia, dotée d'un feuillage plus délicat. Et on soigne son emballage! «C'est sûr que si on le laisse dans son papier cellophane brillant dans lequel il est vendu, ce sera quétaine», remarque Nadine Jazouli, propriétaire de Prune les fleurs. Elle les présente dans un pot décoré de branches de cèdre et un cache-pot plus sobre, en béton ou en bois.

Budget

Verdir sa maison ne requiert pas un budget bien touffu. Les fleuristes sont les premiers à suggérer de s'approvisionner dans son jardin ou à la campagne, en recueillant ici et là des branches de conifères variés, voire de couper quelques branches dans son sapin. Sinon, on trouvera facilement dans les marchés publics de Montréal des ballots de sapinages divers que l'on complétera de branches d'eucalyptus, magnolia, etc., achetées chez un fleuriste. Comptez une cinquantaine de dollars pour décorer la maison.