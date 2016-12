Verdir sa maison: six plantes pour Noël

Cactus

Certains voudront laisser de côté le cactus de Noël, très joli, mais très (trop ?) commun pour un cactus sans fleurs, qu'on enjolive pour l'occasion de boules de feutre colorées, faciles à trouver dans une boutique de matériel d'artiste ou d'articles à 1 $, et qui dissimuleront en prime les pointes les plus acérées de certaines variétés.

Ainsi, on ne se soucie pas non plus que la floraison soit synchronisée avec la période des Fêtes, et le cactus survit très bien à l'intérieur le reste de l'année.