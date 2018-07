Attention aux plantes toxiques

Dangereuses hallucinations

Comme chaque année, on signale aussi de nombreux cas d'intoxications anticholinergiques, qui se traduisent par une foule de symptômes allant de l'hallucination à la hausse du rythme cardiaque, aux troubles de la vision, aux vomissements, à la sécheresse buccale et même au coma en cas de forte dose. Une des plantes les plus connues pour de tels effets est le datura (habituellement les graines), une annuelle aux fleurs spectaculaires. Au printemps dernier, toutefois, le Centre antipoison a été aux prises avec des empoisonnements du même type attribuables au vérâtre vert, une grande plante sauvage répandue dont les jeunes feuilles printanières avaient été confondues avec celles de l'ail des bois. Cette plante est aussi utilisée en horticulture ornementale. La jusquiame et la belladone font aussi partie du groupe des anticholinergiques, comme c'est le cas du cousin du datura, le populaire brugmansia aux grandes fleurs parfumées.

Des dermatites qui laissent des marques

Sauf exception, les problèmes causés par les plantes allergènes sont habituellement dirigés vers le personnel d'Info-Santé. Le ministère de la Santé ne dispose toutefois d'aucune statistique sur le nombre de cas qui lui sont rapportés. La progression de la berce du Caucase est une des principales préoccupations de la santé publique en cette matière. La plante envahissante est maintenant présente sur une grande partie du Québec dans les zones habitées. Spectaculaire, elle atteint de 4 à 5 m et ses fleurs en ombelle mesurent 30 cm de diamètre. La sève du monstre provoque des brûlures au premier et au deuxième degré qui laissent des traces durant des années et rendent la peau plus sensible au soleil.