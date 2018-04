Des bulbes pour enjoliver votre cour

Acidanthera

Ce sont des glaïeuls, peut-être les plus beaux, mais on les découvre encore sous le nom d'acidanthera. La beauté de l'acidanthera, avec son feuillage étroit et sa hampe florale d'environ 1 m, se fera attendre jusqu'à la mi-août pour donner son spectacle. Mais ses fleurs blanches au coeur presque noir sont magnifiques. Et son parfum puissant mais délicieux vous envoûtera. La floraison peut s'étaler sur trois ou quatre semaines, si vous plantez quelques bulbes à une ou deux semaines d'intervalle. Les acidantheras ne résistent pas au gel. Il faudra entreposer les bulbes à l'intérieur pour les faire renaître l'année suivante.

Gloriosa

Les vrilles qui poussent au bout des feuilles assurent l'ascension de cette grimpante. L'étrange bulbe cylindrique et très allongé produit des fleurs flamboyantes aux longs pétales ondulés. Son nom scientifique lui va très bien. Le lis de Malabar, en français, trahit son origine: l'Inde tropicale. Gloriosa se cultive surtout en pot comme une plante d'intérieur. Mais on peut mettre le plant en terre quand le sol est chaud, au pied d'un treillis bien exposé au soleil. Il atteindra 1,5 m et fleurira une bonne partie de l'été. On doit entreposer le bulbe à l'intérieur pour l'hiver.