Les semis, une histoire de famille

Le moment de l'année où l'on récoltera tomates, concombres, haricots et autres fines herbes dans son potager paraît encore loin. Pourtant, pour ceux qui rêvent déjà d'une salade estivale préparée avec des légumes croquants et frais, l'heure est venue de commencer à penser aux semis d'intérieur. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait Jo-Ann Wilkins et sa famille. Depuis trois ans, le temps des semis a pris des allures de véritable rituel familial où l'on sème par essais et erreurs, mais toujours avec le même émerveillement.

«Avec mon fils de 4 ans, tous les matins, on se lève et on va dire bonjour aux petits bébés [les semis]», dit Mme Wilkins, mère de deux garçons. Le soir, c'est le même manège. Le petit souhaite bonne nuit à ses semences en devenir et éteint la lampe qui leur apporte leur lumière quotidienne.

Jo-Ann Wilkins a d'abord fait «ses débuts» avec des fines herbes. Le projet a grossi. Cette année, elle a planté quelque 80 semis: des tomates, des piments, des fines herbes et même des fleurs. Ceux qui croient avoir ici affaire à une spécialiste de la botanique ont tout faux. Mme Wilkins admet d'emblée être une jardinière en herbe. Elle glane des informations à gauche, à droite, jusqu'à son centre de jardin. Et sa maison de Vaudreuil n'est pas non plus spécialement conçue pour accueillir autant de semis. «Il y en a un peu partout», dit-elle en riant. Sans compter que son intérieur n'est pas particulièrement lumineux.

Mais ça fonctionne. Déjà, à la mi-février, Jo-Ann Wilkins préparait ses semis de tomates et de piments - peut-être un peu trop tôt, de son propre aveu. Les petites graines nouvellement plantées sont placées sous une lampe et à proximité d'une source de chaleur. Lorsqu'ils ont atteint une certaine maturité, les semis «déménagent» sur le bord des fenêtres. Ils seront plantés à l'extérieur à l'arrivée des beaux jours, lorsque tout risque de gel au sol sera écarté.