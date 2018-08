Un jardin qui reste beau après l'été

Différentes zones

Des végétaux peuvent être utilisés pour délimiter des espaces et servir de cloison, sans obstruer la vue sur la piscine. Ici, l'architecte paysager a joué avec la hauteur des plants et leur volume. Une autre variété de Pennisetum (Princess), qui ne fleurit pas souvent et arbore une teinte rouge vin foncé l'été et orangée l'automne, sépare nettement le coin salle à manger du coin piscine. Des plantes plus basses se trouvent à côté. «On a l'impression qu'il s'agit d'une piscine creusée, précise M. Lussier. Comme la maison est très haute, une piscine semi-creusée a été installée. Les propriétaires peuvent ainsi la voir de l'intérieur.»

Plantes performantes

Hémérocalles, hydrangées, échinacées et népètes trouvent place dans le jardin parce qu'elles ont une longue période de floraison, sont résistantes aux insectes et tolèrent des conditions allant de «très ensoleillé» à «mi-ombragé», indique Jocelyn Lussier, qui est l'un des deux lauréats du Défi Val-Mar en architecture de paysage, organisé au printemps dans le cadre des prix Habitat Design. Les échinacées et les népètes sont taillées pour mieux refleurir, après leur première grande floraison. «Quand il n'y a pas beaucoup de plantes dans un jardin, c'est important qu'elles soient belles longtemps et qu'elles portent beaucoup de fleurs», fait remarquer l'architecte paysagiste.