Récolter ses semences

Savoureuses tomates

Dans le cas d'une tomate, on choisit un fruit bien mûr, bien formé, sur un plant vigoureux. On le coupe en deux, puis on l'évide avec une cuillère dans un pot en verre. «Il y a un gel autour de la semence, explique Daniel Brisebois. On écrase un peu, on couvre avec un cellophane percé de petits trous et on laisse fermenter trois ou quatre jours. La pourriture va digérer l'extérieur des semences. On enlève la fermentation, on met de l'eau et on décante. Les graines vont tomber au fond. On rince deux ou trois fois pendant cette étape pour que les semences soient propres.» On laisse ensuite sécher.

Jusqu'au bout

Il faut laisser le temps aux plantes d'aller au bout de leur cycle. Pour récolter des semences de laitue, il faut la laisser monter en graine pour que se forment des petits bourgeons, puis des fleurs, qui vont éclore pour ressembler à de petits pissenlits, explique Daniel Brisebois, en montrant fièrement la laitue asiatique Tatsoi Arc-en-ciel, développée par la Ferme coopérative Tourne-Sol. «Il y a une plus grande sensibilisation au rôle que jouent les semences dans notre système agroalimentaire, se réjouit Jane Rabinowicz, directrice générale d'USC Canada, un organisme à but non lucratif voué à sauvegarder la diversité des semences. Elles sont au coeur d'autres enjeux comme la culture biologique, l'alimentation locale, la préoccupation environnementale, la saveur, la santé, etc.»