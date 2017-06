Créer un jardin d'eau

Le type de sol peut compliquer l'installation du bassin, surtout s'il est rocailleux. Aussi, la topographie du terrain doit être étudiée afin d'en tirer parti: par exemple, exploiter une pente pour créer une cascade.

Par ailleurs, un bon ensoleillement est nécessaire à la croissance des plantes aquatiques.

La proximité d'une source d'eau et d'un raccord électrique est importante pour réapprovisionner facilement le bassin et brancher la pompe.

Avant de creuser, vérifiez auprès d'Info-Excavation s'il n'y a pas de conduits dans le sol (électricité, gaz, téléphone...), car en cas de dommages, vous pourriez devoir payer les réparations.

Créer un écosystème

Les végétaux permettent d'établir un écosystème qui conservera l'eau propre. Pour recréer ce cycle naturel dans un environnement qui ne l'est pas, trois types d'espèces sont nécessaires: des plantes submergées (élodée, cératophylle...), des plantes à feuillage flottant (jacinthe d'eau, nénuphar, lotus...) et des plantes de berge (quenouille, iris d'eau, jonc...). La présence des plantes suffit à garder l'eau claire, mais il est préférable d'installer une pompe pour y créer du mouvement et éloigner les moustiques.

Il existe beaucoup de vidéos explicatives sur l'internet pour réaliser un bassin et un petit modèle d'environ un mètre de diamètre est assez facile à faire soi-même. Dans le cas d'un projet complexe, le cumul des achats nécessaires (membrane, toile, pierre de rocaille, pompe...) fait vite grimper la facture et, en fin de compte, le recours à un professionnel peut s'avérer à peine plus cher. N'hésitez pas à demander des soumissions à plus d'un entrepreneur.