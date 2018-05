Bienvenue chez... les architectes!

On est toujours curieux de savoir à quoi ressemblent les maisons de ceux qui les conçoivent. Une nouvelle websérie, animée par le chroniqueur en architecture Marc-André Carignan, assouvit notre curiosité en nous faisant visiter les résidences de cinq architectes ou designers aux quatre coins du Québec.

Tous les mercredis pendant cinq semaines, une nouvelle maison est dévoilée sur la page Facebook du site de nouvelles architecturales Kollectif, qui a lancé le projet.

Jusqu'à maintenant, on nous a menés chez le couple d'architectes Rémi Morency et Richard Cloutier aux limites de Charlevoix, chez Kim Pariseau à Montréal-Nord - dans une résidence originellement créée par l'architecte Henri Brillon -, ainsi que chez les designers Alexandre Blazys et Benoit Gérard, dans Lanaudière.

À qui appartiennent les deux demeures restantes? C'est un mystère pour le moment, mais il faut être attentif à l'indice dévoilé à la fin de chaque épisode...

www.facebook.com/KollectifArchitecture