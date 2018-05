Vivre à la verticale

L'activité entre les deux vestibules est un aspect qu'il ne faut pas sous-estimer, précise Catherine Milanese, qui est mère d'un garçon de presque 10 ans. «On a juste un enfant, mais souvent, on en a cinq!», lance-t-elle en riant. Son fils Guillaume et sa ribambelle d'amis peuvent ainsi entrer par la porte avant, puis sortir par-derrière, où ils disposent de toute la place nécessaire pour les bottes, les vélos, les trottinettes, les bâtons de hockey...

«Au rez-de-chaussée, il faut gérer tous les usages, et il y en a beaucoup. À Montréal, on est toujours pris entre deux entrées et souvent, les entrées arrière ne sont pas bien gérées: on arrive directement dans la pièce, avec nos bottes... Au moins, ici, les enfants - et les adultes! - ont de l'espace pour se déballer.»=

Des chambres pour dormir

De l'autre côté de ce couloir public, séparée par une paroi, se trouve la zone plus privée. Y sont situées les chambres ainsi que leurs salles de bains, et un bloc de services contenant la salle de lavage et une grande garde-robe.

La chambre de leur fils donne sur la rue, alors que la chambre principale s'ouvre sur la cour. «C'est sombre en bas, mais en fait, c'est très bien pour des chambres. C'est tranquille aussi», note la propriétaire, en précisant qu'avec un bon vitrage, on n'entend pas du tout le bruit de la rue.

Le mur qui sépare l'axe de circulation des chambres contribue à rendre cette zone plus privée. «Le soir, les gens ne nous voient pas de la rue. On peut sortir de la chambre et aller aux toilettes, ou aller de notre chambre à celle de notre fils... C'est plus privatif.»

Il ne nous reste plus qu'à emprunter l'escalier pour voir ce qui se cache à l'étage supérieur!