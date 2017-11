L'affaire de la maison copiée

Jason et Jodi Chapnik, qui habitent une résidence de plusieurs millions de dollars de la rue Strathearn, dans le quartier Forest Hill, à Toronto, ont intenté une poursuite en dommages-intérêts de 2,5 millions de dollars contre leurs voisins pour avoir rénové une maison du quartier, située dans Vesta Drive, de manière à ce qu'il y ait une «ressemblance frappante» entre les deux propriétés.

Dans leur poursuite en Cour fédérale, les Chapnik s'en prennent à leur voisine Barbara Ann Kirshenblatt, à son mari qui possède une entreprise de construction et à son beau-frère architecte pour violation de droits de propriété intellectuelle, ainsi qu'au courtier immobilier qui a tiré profit de la vente de la maison rénovée et aux entrepreneurs anonymes qui ont participé aux rénovations. Ils demandaient 1,5 million de dollars à titre de dommages, 20 000 $ en dommages-intérêts pour violation de droits de propriété intellectuelle, 1 million en dommages punitifs et demandaient une injonction pour ordonner aux défendeurs de changer le style de leur maison.

«Caractère unique»

Dans une déclaration déposée en 2014, les Chapnik affirment que leur demeure, dessinée par un architecte, est «une des maisons les plus connues et admirées des quartiers Cedarvale et Forest Hill, et ce, en bonne partie grâce à son caractère unique». Ils soutiennent que Mme Kirshenblatt, «qui gagne de l'argent en retapant et en revendant des maisons», a copié leur maison afin d'augmenter la valeur de la leur, «diminuant ainsi la valeur de la propriété au style unique des plaignants».

Mme Kirshenblatt nie avoir copié la maison de ses voisins et déclare s'être plutôt inspirée de maisons en pierre de style Tudor, dont elle a fourni plusieurs photos dans les documents produits en cour. De plus, elle affirme que les caractéristiques de la maison, y compris «l'utilisation d'une seule couleur, comme le bleu, pour les fenêtres, les portes et la maçonnerie, ainsi que le recours au style Tudor pour les pierres de la façade, existent en architecture depuis plusieurs siècles et ne peuvent être protégées par le droit de propriété intellectuelle».

Les allégations n'ont pas été prouvées en cour, car les deux parties ont conclu un arrangement à l'amiable dont les termes n'ont pas été dévoilés. Le processus judiciaire a duré plus de trois ans.

Selon le registre foncier, les Chapnik ont acheté la maison de la rue Strathearn, construite en 1935, pour 3,8 millions de dollars en 2006 et ont commencé les rénovations un an plus tard. La superficie de la maison, actuellement d'environ 750 m2, a doublé pendant les rénovations.

Au cours des travaux, les Chapnik ont fait installer une porte brune avec un linteau cintré, fait changer la maçonnerie et le mortier et fait façonner une maçonnerie en saillie autour de la cheminée. Les fenêtres avec cadrages de bois ont été redessinées et peintes en bleu, des corbeaux de pierres en forme de T aux détails uniques ont été installés et des panneaux de bois ont été montés sur certains pignons.

«Il a fallu énormément de talent, d'efforts, de temps, de jugement, de soin (et d'argent) pendant près de sept ans pour dessiner, concevoir et construire une maison unique et magnifique», affirment Jason et Jodi Chapnik, dans un courriel transmis par leur avocat.