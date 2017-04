Six clés de l'architecture montréalaise

Montréal est l'une des villes d'Amérique du Nord qui comptent, toutes proportions gardées, le plus de « plex ». « Dans les villes plus riches, le besoin d'avoir des revenus de location n'était pas aussi important pour permettre l'accès à la propriété », remarque Philippe Lupien, professeur à l'école de design de l'UQAM et architecte. Or, « malgré le fait qu'ils étaient mal construits (fondations de mauvaise qualité, acoustique déficiente, isolation insuffisante, etc.), ils ont bien duré dans le temps et s'adaptent encore bien aux besoins des familles d'aujourd'hui ». Leur toit plat, par exemple, se transforme bien pour accueillir une terrasse ou un jardin, note François Racine, professeur au département d'études urbaines de l'UQAM.