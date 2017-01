Havre familial au lac caché

Un coin pour jouer

Le chalet est un lieu de rassemblement à l'extérieur du quotidien. On prend le temps d'y faire des casse-tête, de jouer à des jeux de société. «J'ai voulu faire une zone où les gens pouvaient commencer des jeux sans toujours être obligés de les défaire. On peut laisser toutes les affaires en plan, sans devoir ramasser chaque fois qu'on mange. On voulait faire en sorte que ce soit facile», explique l'architecte.

La cachette d'Alexis

Alexis monte dans l'échelle abrupte. «Peux-tu me passer ma flashlight?», demande-t-il à sa tante. «Avant, avec mes cousins, on jouait à des jeux de société. Maintenant, on joue beaucoup dans le sous-sol. On met un matelas par terre, avec une lumière», dit-il. «C'était l'idée de Sylvain pour son fils, explique Nathalie. On voulait mettre un plafond à l'escalier et ça laissait un espace résiduel, Sylvain a fait une cachette pour son fils. Ce n'était pas sur les plans!»