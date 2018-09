Lise Payette est décédée

Elle dont la carrière s'est étendue sur sept décennies est décédée mercredi soir à son domicile. Madame Payette avait 87 ans



Née Lise Ouimet, à Verdun, le 29 août 1931, elle mène ses études au Pensionnat de Sainte-Angèle à Montréal. En 1951, année de ses 20 ans, elle se marie avec l'animateur et journaliste André Payette. Le couple, qui divorce en 1972, aura trois enfants : Daniel, Dominique et Sylvie.



Fulgurante, diversifiée, avant-gardiste, la carrière de Mme Payette, à la radio comme à la télévision et dans l'écriture, aura été jalonnée de nombreux prix et de quelques polémiques mémorables. De récente date, sa défense opiniâtre du cinéaste Claude Jutra, accusé de pédophilie, aura marqué les esprits.