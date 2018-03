 Découvrir Montréal grâce aux Promenades de Jane 

Tous les premiers week-ends de mai, depuis 10 ans, les Promenades de Jane fournissent l'occasion de découvrir Montréal, ses enjeux et ses coins cachés en suivant à pied des citoyens heureux de faire partager leur passion, leurs coups de coeur.

Depuis le début, 11 220 personnes ont participé à 605 promenades, organisées avec le soutien du Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM), en hommage à Jane Jacobs, célèbre urbaniste et militante canado-américaine.

Les Promenades de Jane, qui en 2017 ont eu lieu simultanément dans plus de 220 villes et 42 pays, sur 6 continents, veulent encourager les citoyens à marcher pour explorer leur ville et tisser des liens avec leurs voisins.

«Les thèmes sont toujours très variés, allant de l'héritage d'Expo 67 aux ruelles vertes, qui sont des classiques», souligne Véronique Fournier, directrice générale du CEUM.

Les citoyens qui aimeraient créer leur propre promenade sont invités à le faire d'ici au début d'avril. Ceux désireux de participer pourront ensuite s'inscrire.

L'organisme à but non lucratif souhaite qu'une centaine de conversations en mouvement aient lieu les 4, 5 et 6 mai. Celles-ci sont gratuites, mais des dons de 10 $, lors de l'inscription, seraient appréciés.

https://www.promenadesdejane.com