La saison des salons

L'ExpoHabitation de Montréal

Le Stade olympique fourmillera d'activité du 8 au 11 février. Environ 600 exposants présenteront un très large éventail de produits et services dans différents secteurs (habitation, réno-déco, copropriété, chalets et maisons de campagne, électroménagers et barbecues, etc.). Pour inspirer les visiteurs, une vingtaine de cuisines et de salles de bains seront aménagées. Ils pourront aussi explorer cinq chalets et maisons grandeur nature, meublés et décorés, en plus de se familiariser avec de nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle. Autre innovation: le Pavillon vert l'avenir mettra l'accent sur l'énergie solaire et l'agriculture urbaine. Pour rendre la maison autonome et écoresponsable.

