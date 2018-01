Complètement Pyrex!

Pour Karine, il est difficile de concevoir qu'un voyage ne fasse pas un détour par les ventes-débarras, les brocantes ou les sous-sols d'églises.

La collectionneuse n'achète pas pour revendre, mais elle participe à des rencontres-échanges avec d'autres collectionneurs. Elle se dit raisonnable dans ses achats, avouant que la plus grosse somme consacrée à sa passion a été de 400 $ pour un ensemble à motif Butterprint orange.

Karine constate une très grande variation dans les prix. «Certaines personnes se fient à eBay et pensent qu'elles possèdent un trésor, alors qu'elles ont en fait un modèle assez commun, comme l'Old Orchard, par exemple. Pour la majorité des motifs standard, la valeur se situe approximativement entre 5 $ et 30 $ le morceau. Il n'y a donc pas de quoi s'affoler! Même si eBay peut donner une idée de départ - et encore, il faut regarder les prix de ce qui s'est vendu, et surtout pas les prix demandés -, le marché québécois est très différent.» Bien sûr, il y a des histoires qui ont fait le tour de l'internet et qui ont nourri la légende. Ainsi un bol au motif rare, le Lucky in Love (trèfles verts et coeurs roses), se serait vendu plus de 4000 $.

L'ABC du Pyrex

Chaque motif (ou presque) a un nom. Les plus tendance, dans les teintes de turquoise, sont le Butterprint et le Snowflake. Les motifs roses Pink Daisy et Gooseberry sont aussi à la mode et relativement faciles à trouver. Chaque forme et grosseur de bol est associée à un numéro. Ainsi, les bols à mélanger avec des becs verseurs portent respectivement, du plus petit au plus grand, les numéros 441, 442, 443 et 444. Les sites (en anglais) Pyrex Love et Pyrex Passion sont des références pour les collectionneurs.