Quels sont ces objets du passé?

Quel est cet objet?

A) Moule à biscuit

B) Étau de menuisier

C) Forme de chapeau

D) Mousqueton

Réponse: Forme de chapeau

Grâce à la vis sur cette forme à chapeau, il était possible d'agrandir un chapeau. Il faut se rappeler qu'à une certaine époque, personne ne sortait de la maison sans chapeau. Les gens choisissaient donc le leur avec soin et le faisaient ajuster. Ce genre de forme à chapeau a été beaucoup utilisé entre la fin des années 1800 et la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui encore, certains chapeliers utilisent des formes de ce style.