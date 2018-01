Matières en 2018: douceur et nature

Du côté des matières, on devrait voir du doux et du naturel... mais aussi des matériaux plus robustes, comme le terrazzo!

Ode aux matières naturelles

Les matières naturelles avaient la cote depuis quelques années, et on prévoit que leur popularité continuera d'augmenter. « On verra le bois, la terracotta, le lin, toutes des matières qu'on aime beaucoup », affirme Sophie Leclair, propriétaire de la boutique Chez nous chez vous, à Saint-Lambert. « On va vraiment valoriser des matières nobles, naturelles - comme le lin - et des matières douces », croit pour sa part Barbara Vigier, cofondatrice du blogue déco et de la boutique en ligne Nouveau Rivage.

Le retour du terrazzo

« Après avoir disparu, le terrazzo est revenu au cours des dernières années », avance Barbara Vigier. Toutefois, on en fait aujourd'hui une utilisation fort différente de celle qu'on en faisait à l'époque de nos grands-parents. En effet, au lieu de le voir dans un carrelage au sol, le terrazzo risque de se retrouver plutôt comme motif, dans les accessoires : coussin, tasse, vase, ou même étui à crayons !

Le laiton et le doré

Un autre favori qui continue sur sa lancée est le laiton. « En fait, tous les métaux reviennent, sauf peut-être l'argent », note Trécy Martel, porte-parole chez Zaxe. La couleur or sera donc à l'honneur partout, dans les accessoires, les poignées, les luminaires... Chez Zaxe, on associera beaucoup d'ustensiles dorés avec de la vaisselle noire mate. Passe-partout, le doré va aussi s'allier avec les motifs tropicaux.

Les matériaux doux

« En 2018, on va voir l'intégration de beaucoup de tissus doux, comme le velours. Il a la cote, et il va rapidement rendre un décor chaleureux », affirme Sophie Leclair, de la boutique Chez nous chez vous. Dans la même optique, on verra beaucoup les couleurs qui se rapprochent de la nature, dont le bleu foncé, le vert mousse (couleur Pantone 2017) et le rose pâle. « Il s'agit d'un joli rose poudré, précise Barbara Vigier. Il va bien se marier avec le vert qu'on a en ce moment. »