Les trésors détruits de Montréal

Victoria Skating Rink

La première finale de la Coupe Stanley a eu lieu en 1894 sur l'une des premières patinoires intérieures d'Amérique du Nord, rue Drummond. «Durant sa construction, au début des années 1860, on était pratiquement dans les champs dans ce coin-là, illustre Mme Charlebois. Cette infrastructure de loisir s'adressait aux riches familles de Montréal.» Mal entretenu au fil des ans, le bâtiment a été démoli en 1925, l'année de l'inauguration du Forum. «Le Forum était le nec plus ultra à l'époque, alors le Victoria Skating Rink, qui n'avait pas de système de réfrigération, devenait moins nécessaire.»

Édifice Robillard

Les balbutiements du septième art à Montréal ont eu lieu au coin de la rue Viger et du boulevard Saint-Laurent, dans un édifice qui a abrité la toute première salle vouée exclusivement à la projection de films, entre 1896 et 1897. «Dans les débuts du cinéma lui-même, alors que les frères Lumière avaient des concessionnaires à travers le monde, c'est là qu'on a projeté leur film pour la première fois en Amérique du Nord, deux jours avant New York», explique Catherine Brisebois, du Centre d'histoire de Montréal. Le bâtiment abandonné a été détruit par les flammes à l'automne 2016.