La saison des salons

Au cours des prochaines semaines, des centaines d'experts en réno, en déco et en construction profiteront de la tenue de salons de l'habitation pour proposer leurs services et guider les visiteurs. Voici où les rencontrer pour s'informer et piquer des idées.

Expohabitation de Montréal

Environ 600 exposants prendront le Stade olympique d'assaut, du 9 au 12 février. Leur but: inspirer, renseigner et mettre de l'avant leurs produits et services, destinés surtout à ceux qui désirent rénover et actualiser leur propriété. Des nouveautés pour la cuisine et la salle de bains seront présentées. Six maisons pourront être visitées. Des sections seront aussi consacrées à la copropriété et à l'investissement immobilier.

Salon Réno Habitation

Un premier Salon Réno Habitation se tient jusqu'à dimanche à la Place Forzani, à Laval. Ce sera l'occasion de découvrir, entre autres, la technologie derrière un condo intelligent et les astuces qui rendent une minimaison de 621 pi2 confortable. L'Espace Home Staging et Relooking, quant à lui, intéressera ceux qui désirent mettre leur propriété en vente. Le même promoteur, Essor Expo Média, organise des expositions explorant des thèmes similaires à Longueuil et à Terrebonne en février.