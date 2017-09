Le transport de passagers en chiffres

(Québec) Ni au RTC, ni chez Autobus Laval, l'expérience en conduite de véhicules lourds ne fait partie des critères obligatoires lors de la sélection des candidats. Ce sont les attitudes de la personne qui comptent, la capacité de gérer les relations et le service à la clientèle. La formation pour le permis de conduire de classe 2 suivra par la suite.

Dans le métier de chauffeur d'autobus, les attitudes comptes plus que le permis de conduire.

Au RTC le candidat doit suivre à ses frais un cours afin d'obtenir son permis de conduire classe 2 auprès du Centre de formation en transports de Charlesbourg (CFTC). La formation comprend un volet théorique et un cours pratique de 13 jours. La formation coûte entre 3500 $ et 4000 $.

La personne choisie aura en plus une formation interne théorique et pratique portant spécifiquement sur les connaissances propres au RTC (19 jours). La formation porte entre autres sur la conduite des autobus, les outils technologiques (notamment Nomade temps réel et OPUS).

Une période de parrainage de 9 jours complète l'intégration des nouveaux chauffeurs.