Un travail multitâches

(Québec) Quatre bras, trois paires d'yeux, deux cerveaux, en plus du diplôme de psychologue, de travailleur social, d'éducateur spécialisé, de médiateur et de conciliateur, c'est un aperçu des aptitudes et attitudes que devrait avoir tout conducteur d'un autobus d'écoliers. Sans oublier le permis de classe 2 !

C'est ce que décrit en d'autres mots André Gagné chauffeur d'autobus pour Autobus Laval depuis 28 ans. Il doit tout voir sur la route, autour du véhicule et surtout dans l'habitacle. La sécurité de ses passagers, des petits de la maternelle jusqu'aux grands du secondaire, est au centre de ses préoccupations. Une seconde de distraction, et c'est la catastrophe. «Lorsqu'on remplit un formulaire, il est possible d'effacer une erreur. Dans l'autobus, je n'ai pas le droit à l'erreur. La sécurité des enfants passe avant tout.»

Pendant qu'il répond au journaliste, il garde un oeil sur la route. Les enfants qui pensent qu'il ne les voit pas à cause de la présence du journaliste et du photographe se font rappeler à l'ordre sur un ton calme et ferme. «Je ne peux pas être leur ami. Mais je dois savoir comment réagir selon les circonstances. Je décèle rapidement les petits groupes capables d'exploser et je sépare les éléments perturbateurs. Je leur donne le choix entre se calmer ou se voir assigner une place ailleurs qui ne leur plaira probablement pas.»

Faire la discipline dans le véhicule n'est pas une mince affaire, mais André Gagné sait autant user de fermeté qu'employer des attitudes conciliantes. «Au début de l'année, nous apprenons à nous connaître, raconte-t-il. Ils testent mes limites. Les jeunes apprennent rapidement les balises à ne pas dépasser.» Les cas problèmes peuvent faire l'objet d'avertissement de la part de la commission scolaire et de mesures disciplinaires allant de quelques jours à quelques semaines d'expulsion.

Il connaît les élèves par leur nom. Il sait exactement à quel endroit chacun embarque ou débarque. Il note les absences. À l'école, il ne laisse débarquer personne tant que le professeur ne le dit pas. Même chose pour le départ.

Sur la route, il doit se méfier des automobilistes et des cyclistes. «Vous n'avez aucune idée de ce que les gens peuvent faire pour éviter d'être derrière l'autobus.»

Un jour, un jeune conducteur a dépassé l'autobus par la droite pendant que les feux rouges clignotaient entre la sortie du véhicule et le bord la rue. N'eût été la vigilance de M. Gagné, un enfant aurait pu être frappé mortellement.

Les cyclistes utilisent aussi cette tactique dangereuse, mais le conducteur d'expérience, en les apercevant dans le rétroviseur, fait en sorte de leur bloquer passage en positionnant l'arrière du véhicule sur le bord de la chaîne de rue en guise de mur de protection.

Toutes les semaines, des automobilistes ne respectent pas les clignotants. Ce fut le cas lors de l'entrevue. Quatre véhicules qui devaient voir les signaux depuis une bonne trentaine de secondes sont passés sans jamais s'arrêter. «Je ne peux rien faire, sauf m'assurer que les enfants puissent sortir en toute sécurité. Lorsque je klaxonne pour signaler la faute, ou bien les conducteurs m'engueulent ou ils me font des gestes impolis.

Un jour un véhicule le suivait et voulait qu'il s'arrête. Pas question d'agir ainsi. Il ne connaît pas les parents. Alors l'enfant ne débarquera qu'à la maison.