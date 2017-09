Une technologie pour véhicule autonome

Les mots Leddar et LiDAR ne vous disent rien. Vous ne prendrez probablement jamais un des modules de cette technologie dans vos mains, mais votre prochain véhicule pourrait bien être doté de la technologie développée et brevetée de l'entreprise LeddarTech, basée à Québec.

Il s'agit d'un système de télédétection optique basée sur des logiciels et des algorithmes ou comme l'indique le site web de l'entreprise c'est «une technologie de détection et de télémétrie LiDAR (light detection and ranging) qui peut détecter, localiser et mesurer des objets, y compris des liquides et des personnes dans un champ de vision donné».

L'actuel président-directeur général Charles Boulanger veut, depuis qu'il a repris l'entreprise en main il y a quelques années, que Leddar soit aussi reconnu que le radar.

Actuellement installé sur de nombreux véhicules semi-autonome et autonome, le LiDAR est utilisé et intégré par les constructeurs d'automobiles en même temps que le radar, les caméras et les GPS pour le développement des véhicules autonomes et semi-autonomes.