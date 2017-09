Le taxi dans la paume de la main

«La première version de l'application a été lancée en septembre 2013. Elle était limitée au territoire desservi par Taxi Coop Québec. Aujourd'hui, l'application compte aussi les coopératives de taxi de Charlesbourg, de Sainte-Foy, de Val-Bélair, de Lévis, de Saguenay et de Sainte-Thérèse, accessibles avec l'application Taxi Coop pour les appareils Apple et Android», continue M. Juneau.

En 2013, une coopérative de taxi de Québec veut améliorer son service pour joindre une clientèle plus jeune par l'entremise du téléphone multifonctions, un outil qu'ils ont toujours entre les mains et dont ils se servent pour s'informer, naviguer et contacter leurs amis. C'était alors le boum du développement des applications mobiles pour toutes sortes de fonctions et d'occasions.

Évolution

Et l'application a évolué. Outre la géolocalisation du taxi en temps réel, incluant la photo du chauffeur et le numéro du taxi, l'application permet le paiement en ligne à même ses fonctions avec facture à l'appui dans le courriel.

«Si vous oubliez quelque chose dans l'auto, vous pourrez facilement les retrouver, car la facture décrit tout ce qu'il faut pour retracer le chauffeur et le véhicule», explique M. Juneau qui a fait ses études en génie informatique.

Le client peut réserver un taxi pour une heure précise et un jour précis. Il recevra des alertes en conséquence dans la demi-heure précédant l'arrivée du véhicule. L'application permet aussi le jumelage pour le paiement en ligne lorsque le véhicule a été interpelé sur la rue ou dans un stand. Il est même possible d'avoir dans l'application une estimation de la course d'un lieu à l'autre. Et lorsqu'il y a un code promotionnel lors d'un événement, une fois inscrit dans l'application, il y aura un rabais en conséquence. Sans oublier que le client peut évaluer le service après la course.

«L'application continuera à évoluer dans son côté pratique», insiste M. Juneau. Et, en aucun cas, l'application n'était une réponse à l'arrivée d'Uber à Québec, car elle a été lancée près de deux ans avant l'apparition de cette organisation dans la région de Québec.

Site Web : www.taxicoop.ca