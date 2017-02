ZONE Endettement

L'endettement des Québécois et des Canadiens grimpe dangereusement depuis quelques années. La situation est préoccupante parce que les consommateurs trop endettés risquent gros en cas de coup dur, comme une perte d'emploi ou une hausse des taux d'intérêts. Dans une série de trois rendez-vous, nous faisons le point. Les Québécois sont endettés, oui, mais à quel point? Est-ce un mal nécessaire? Et comment s'en sortir quand on coule? »