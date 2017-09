Esquiver les entourloupes en Inde

(New Delhi) Aveuglé par les éclatants saris ou par les mausolées prodigieux, le voyageur sillonnant l'Inde découvre, mais souvent trop tard, que des tentatives d'escroquerie le guettent à tout moment. Puisqu'un touriste averti en vaut deux, voici quelques arnaques classiques et comment les désamorcer.

certains (pseudo-) prêtres hindous des villes saintes indiennes (Pushkar, Varanasi, etc.) offrent aux étrangers un bracelet ou des fleurs, puis demandent de nommer des êtres chers à protéger. Une fois l'intégralité de notre famille citée, le prêtre prie, puis exige 100 roupies (2 $), voire plus, par personne évoquée.

La parade : indiquez d'emblée qu'une réservation a été effectuée. Insistez et refusez de payer un supplément si un détour a été fait. Pour info : le tarif de jour oscille entre 10 et 15 roupies par kilomètre.

-----

Des billets pas si doux

prudence, les billets de 500 et 1000 roupies (soit 10 $ et 20 $) ont été récemment remplacés, et les anciennes coupures n'ont plus cours. C'est évidemment celles-ci que l'on va tenter de vous refiler.

La parade : mémorisez bien l'aspect des nouveaux billets. Refusez aussi tout billet détérioré.

-----

Les guides improvisés

dans les lieux très touristiques, comme Fatehpur Sikri, les visiteurs sont sollicités par des «guides» qui ne veulent «pas d'argent»... pour l'instant. Une fois la visite terminée, direction la boutique de babioles, et gare à celui qui n'y achète rien.

La parade : refusez poliment, mais fermement de vous faire accompagner, dès le début.

-----

Les bureaux de tourisme «officiels»

tôt ou tard, le voyageur est orienté vers l'un de ces bureaux affichant fièrement leur plaquette «Reconnu par le gouvernement». Il s'agit plutôt d'agences privées imposant des prix exorbitants.

La parade : fiez-vous à votre guide de voyage pour repérer le véritable bureau de tourisme officiel.

-----

Des bijoux par la poste, un paquet d'ennuis

un marchand de bijoux veut vous faire envoyer un colis vers le Québec, faisant miroiter une généreuse commission. Cela fait, un faux douanier vous appelle, et les ennuis commencent. Récemment, un Québécois tombé dans le panneau a été soulagé de plus de 10 000 $.

La parade : refusez net. Pourtant, de nombreux voyageurs tombent dans ce piège grossier chaque année.