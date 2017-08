C'est encore l'été!

(Montréal) Le long week-end de la fête du Travail est l'occasion de savourer encore un peu le farniente et la douceur de l'été. Voici des idées pour des escapades de dernière minute et des sorties pour prolonger, un brin, la saison estivale.

Burlington, on y est allés 1 fois, 2 fois, 10 fois, et toujours avec le même plaisir, car elle a tout pour plaire, cette petite ville du Vermont. Un joli lac. Des plages accessibles et gratuites. De bonnes tables et des produits locaux franchement intéressants, et surtout un dynamisme certain. Vous y êtes déjà allés en amoureux ou entre amis? Voici quatre bonnes raisons d'y retourner avec les enfants.

Les fermes Shelburne

Les fermes Shelburne tiennent davantage du château de conte pour enfants que du bâtiment agricole habituel : c'est un domaine immense (5,6 km2!), dessiné par nul autre que l'architecte Frederick Law Olmsted, celui-là même qui signa l'aménagement du mont Royal et de Central Park, au début du XXe siècle. Depuis près de 50 ans, on s'y consacre à sensibiliser la population aux principes de l'agriculture durable, avec un programme bien rempli pour les enfants. Sitôt arrivés, ils pourront nourrir les poules, apprendre à traire une vache ou à faire du fromage, alouette: les éducateurs sont nombreux et attentionnés. L'endroit est parfait pour un pique-nique, dans l'herbe ou sur le bord du lac Champlain. Un petit casse-croûte vend des sandwichs préparés sur place, avec des ingrédients produits exclusivement à la ferme, pain et fromage inclus. Prévoyez au moins une demi-journée.

shelburnefarms.org