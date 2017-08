Cette année, l'Office offre ainsi des tours sur l'opération Dynamo en camionnette, en bateau, en avion, et des visites à pied sur les lieux de tournage, sans oublier les produits dérivés comme les tasses, les stylos, les t-shirts et même un parfum de l'opération Dynamo... dont on n'ose imaginer l'odeur!

Dunkirk, une aubaine pour Dunkerque? Cela ne fait aucun doute. Et pas seulement pour le tourisme. Si le film de Nolan a déjà rapporté 9 millions d'euros à la ville (environ 13,5 millions $CAN), selon le Centre national de cinéma, il a aussi permis aux Dunkerquois de redécouvrir leur histoire et aux Français de faire la paix avec cet épisode militaire longtemps considéré comme peu glorieux. «Ça va faire partie de notre ADN, beaucoup plus qu'avant», prévoit Sabine L'Hermet. Et encore plus, dit-elle, si le film gagne un Oscar...

