Japon: vivre la vie de luxe sur rails

Exploité par la compagnie JR West, il est parti d'Osaka avec une trentaine de passagers, tirés au sort tant la demande était forte, en route vers le sud et ses paysages bucoliques. Pour les couples les plus fortunés, une suite propose le confort d'un hôtel cinq étoiles, avec lits douillets et salle de bains en marbre. Prix du séjour : 2,4 millions de yens (près de 29 000 $CAN) pour un aller-retour sur trois jours.

Le Mizukaze, qui signifie «vent frais» en japonais, arbore un style opulent Art Déco et une silhouette désuète en hommage à son ancêtre, le Twilight Express, mis au rebut en 2015 du fait de son grand âge.

Mariée la veille, Ayaka Kobayashi, 39 ans, s'est offert ce plaisir avec son mari pour leur lune de miel. «Je suis absolument ravie de voyager dans ce train historique, je veux savourer ce moment spécial dans un endroit unique», a-t-elle confié à l'agence de presse Jiji avant le départ, sous le regard d'admirateurs, petits et grands, dépités de rester à quai.

Les Japonais vouent une passion au rail, dans un pays offrant un réseau extrêmement dense, efficace et varié. Les trains-couchettes étaient jadis nombreux dans l'archipel, mais ils ont quasiment disparu avec l'arrivée du TGV japonais, le Shinkansen, pionnier mondial du transport ferroviaire ultrarapide né il y a un demi-siècle.

«Une fois dans ma vie»

«Tout a été repensé ex nihilo, ce qui a donné naissance à une nouvelle génération» de trains, explique le photojournaliste Kageri Kurihara, spécialiste du sujet.