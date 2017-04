Le nouveau visage du caravanage

«On sait que bien des gens associent encore le caravanage au gars en maillot avec une grosse bedaine. Mais on est rendus ailleurs.» La présidente de l'Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec, Josée Bédard, soutient que le profil des caravaniers a changé, et que les familles sont de retour. Témoignages.

«On s'est équipés l'an dernier. On a longtemps fait du camping en tente, mais c'est devenu moins pratique avec des enfants. On a acheté la tente-roulotte l'an dernier, en avril. Mon plus jeune avait alors 1 an. On voulait d'abord s'assurer que tout le monde aimait ça. On a organisé un voyage de 10 jours aux Îles-de-la-Madeleine, mais finalement, on a passé plus de fins de semaine en camping qu'à la maison.

«Avec trois enfants, on ne peut pas penser voyager à l'étranger tous les ans, c'est trop cher. De toute façon, les enfants ne sont pas à l'âge d'apprécier les voyages de découverte, les musées. Ils aiment ça jouer dehors, aller à la plage, etc. Aux Îles, on était campés sur le bord de l'eau, c'est vraiment parfait pour les enfants.

«Ce n'est pas exclu que l'on s'achète une roulotte, on aime ça. Mais pour l'instant, mon chum n'est pas tanné de plier et déplier. Ça se fait très vite, en moins de 20 minutes on peut renter à l'intérieur et s'installer.

«Camper implique beaucoup une question d'organisation; si c'était le bordel, je n'aimerais pas ça. J'ai d'ailleurs trouvé plein d'idées sur Pinterest pour maximiser l'espace, parce qu'une tente-roulotte, ce n'est pas très grand!»

***