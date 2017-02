La nouvelle identité de Malaga

On marche à l'ombre de la nouvelle Palmeraie des surprises - cette imposante structure blanche de béton recouvrant partiellement la promenade -, vers le phare du XIX e siècle ou l'étrange cube multicolore du musée Pompidou. À gauche se dessine l'Alcazaba construite par les Maures au XI e siècle sur les restes d'une forteresse romaine; on a retrouvé, tout près, les restes du passage des Phéniciens qui ont fondé la ville il y a plus de 2800 ans. Ce panorama, c'est aujourd'hui l'essence de Malaga, l'une des plus vieilles villes d'Europe, qui a su embrasser la modernité avec brio au cours des dernières années et se forger une identité nouvelle : séduisante, jeune, vibrante.

Depuis 2003, on recense au moins six nouveaux musées d'envergure dans la ville, qui en compte maintenant plus d'une trentaine, pour une population qui dépasse à peine les 560 000 résidants. On a réaménagé entièrement la section urbaine du port pour le rendre (enfin) accessible aux citoyens et on y a ouvert des restaurants et des boutiques; on a décuplé le nombre d'hôtels (surtout de type urbain), on a piétonnisé un secteur de quelque 11 hectares dans le centre-ville et nivelé toutes les chaînes de trottoir et on a installé un réseau de vélos en libre-service. On construit la deuxième ligne d'un métro tout neuf.

Tout a commencé il y a une trentaine d'années, quand la ville de Torremolinos s'est séparée de Malaga, explique le guide touristique Eduardo Vandoome, installé ici depuis près de 40 ans. «Le problème, c'est que tous les hôtels étaient situés dans ce secteur : Malaga perdait du même coup tous les revenus liés aux taxes touristiques.» Il a fallu revoir la stratégie touristique. On a lancé un plan d'embellissement des façades il y a 20 ans, puis, sous l'impulsion d'un maire particulièrement dynamique, un plan de renouvellement de l'offre culturelle, mis en oeuvre en 2003 par le nouveau musée Picasso et couronné en 2015 par l'ouverture historique de deux antennes de musées figurant parmi les plus réputés dans le monde : le musée Pompidou et le musée d'art russe de Saint-Pétersbourg.

Du coup, Malaga n'est plus, maintenant, une simple destination balnéaire où l'on ne fait que passer entre deux sauts à la plage ou sur un terrain de golf. «Nous sommes une destination de séjour en ville, on reste ici de quelques jours à une semaine», remarque Antonio D'az Lome-a, de l'Office de tourisme de la Costa del Sol. Le nombre de visiteurs est en hausse constante et on dépasse année après année, depuis 2013, les attentes. Les Espagnols viennent beaucoup - près de 50 % du tourisme est local -, mais aussi les Anglais, les Scandinaves et les Italiens, pour profiter des musées. Pour les Québécois, la destination a l'avantage d'être desservie par des vols directs toute l'année et d'être exempte de virus Zika.