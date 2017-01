Ricardo le globe-trotter

La presqu'île de Cap Ferret, près de Bordeaux, en Gironde (France), est le camp de base estival préféré de la famille Larrivée. Leur petit coin de paradis secret où ils sont allés déjà cinq fois, et où ils retourneront assurément l'été prochain, quelques semaines, pour se reposer, faire du vélo, lire et bien manger, cela va de soi.

Ricardo a découvert Cap Ferret il y a une dizaine d'années grâce à l'un de ses anciens professeurs de l'ITHQ, «comme un père pour moi», qui l'a invité dans son coin de pays. Coup de coeur. Il y loue maintenant une maison, l'été, où il s'installe avec sa femme et ses filles pour trois ou quatre semaines, troquant la voiture pour des vélos. «La plus belle chose qu'on fait ici, c'est passer du temps ensemble», confie-t-il.

Superstar de la cuisine ici, Ricardo profite d'un certain anonymat à Cap Ferret qui ne lui déplaît pas. «Des fois, pour remercier des gens d'un service, je propose de leur faire à souper et on me dit : "Tu sais, t'es pas pire en cuisine."»

Ricardo ne s'en cache pas: il aime la routine. Les journées passent à Cap Ferret et se ressemblent : Monsieur se lève vers 7h pour acheter un journal et s'installer au café du coin en mangeant un cannelé en attendant que Madame vienne le rejoindre vers 8h, puis ces Mesdemoiselles en fin de matinée. Toute la famille va ensuite au marché faire les courses en vue du repas de midi. Sieste, puis vélo jusqu'à la plage, d'où ils ne reviendront qu'en fin d'après-midi. Ricardo prend alors l'apéro et lit pendant que les autres se préparent pour sortir souper. «J'aime beaucoup ce moment, le rituel pendant que ma femme et les filles se préparent», explique-t-il. Ils reviendront tard, à bicyclette, après avoir mangé une crème glacée au village, pour mieux se coucher et reprendre de plus belle le lendemain. Le jour de la marmotte? «J'adore ce film.» Voilà.

Une condition: lire

Ricardo impose une condition à ses filles pendant leur séjour à Cap Ferret : lire. Avant chaque départ, il amène tout le monde à la librairie, avec l'obligation d'y choisir un livre et de le lire là-bas. L'homme adore s'instruire et semble bien déterminé à transmettre sa passion. Un autre rituel.

Cap Ferret a remplacé les «tout-inclus» pour Ricardo. Après avoir fréquenté quelques années ces formules populaires, Ricardo les fuit désormais. «Je ne serais plus capable d'y retourner parce qu'il n'y a aucun imprévu.»