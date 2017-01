Les nomades numériques

Marie-Eve Morasse

La Presse La Presse Suivre @marieevemo Ils ont moins de 30 ans, voyagent beaucoup et se qualifient de «nomades numériques». Plutôt que d'aller cueillir des fruits dans l'Ouest canadien, les milléniaux préfèrent souvent l'Asie et l'Amérique du Sud et s'assurent... d'être vus! Rencontre avec des voyageurs qui maîtrisent la communication et les réseaux sociaux et qui ont fait du voyage leur métier.

Agrandir Safia Dodard, cofondatrice du site Web Nomad Junkies, souhaite «démocratiser le voyage». Fournie par Safia Dodard

Dans le froid de l'hiver, il suffit de jeter un coup d'oeil aux photos publiées sur les réseaux sociaux par ceux qui ont choisi de voyager à temps plein pour que le mot vienne à l'esprit : «chanceux». Ici, Lydiane pose dans un vignoble. Là, Guillaume fait le pitre dans un souk de Doha. Safia et Émilie posent ensemble sur une plage, un coucher de soleil en arrière-plan. La chance. Dites à ceux qui ont choisi de faire des voyages le coeur de leur vie qu'ils en ont, et vous risquez d'être instantanément rabroués. «Je pense que les gens ne s'imaginent pas à quel point j'ai une job qui est plus qu'à temps plein, je pourrais travailler plus de 80 heures par semaine», dit Lydiane St-Onge, qui s'est fait connaître grâce à son blogue Lydiane autour du monde et qui, aujourd'hui, voyage à l'extérieur du Québec environ sept à huit mois par année. Elle constate que l'intérêt pour ce type de voyages est en croissance. «Je suis celle qui a lancé le bal des blogues de voyage au Québec, mais il y a un certain mouvement en ce sens. Les jeunes voient ça comme une solution facile pour payer leurs voyages, ils pensent qu'ils vont juste aller cogner aux portes des commanditaires», constate Lydiane St-Onge. Lorsque les deux Québécoises derrière le site consacré aux voyages Nomad Junkies ont organisé ce printemps une conférence sur le voyage à temps plein, la réponse a été immédiate. «Ça a été un succès, il y a 250 personnes qui se sont présentées à l'événement. On savait qu'on avait quelque chose de fort», dit Safia Dodard, jointe au Cambodge. Mais elle reconnaît que derrière l'image souvent léchée diffusée par les réseaux sociaux, la vie de «nomade numérique», comme se qualifient eux-mêmes ceux qui ont adopté ce mode de vie, n'est pas pour tout le monde. «J'ai rencontré une fille en Thaïlande récemment et elle m'a dit : "Ce n'est pas pour moi." Il n'y a pas tant de ressources à ce sujet-là», dit-elle. Il faut savoir se débrouiller dans un monde rempli d'incertitudes, où il faut savoir se remettre en question. Elle croit toutefois que de plus en plus de Québécois envisagent d'adopter la formule voyage-travail. «Notre but, à Émilie et moi, c'est de démocratiser le voyage. Je vois des gens qui ont la nouvelle voiture de l'année; moi, avec cet argent-là, je peux voyager pendant deux ans. Des fois, je dors dans une chambre à Bangkok, il fait super chaud et j'ai juste un ventilateur : je ne vis pas dans le luxe non plus. Mais c'est un choix que j'ai fait.»

Agrandir La globe-trotteuse Lydiane St-Onge est commanditée par neuf compagnies qui lui permettent de financer ses voya­ges. Fournie par Lydiane St-Onge

Lydiane St-Onge: la pionnière

«C'est la figure de proue. Quand tu penses à voyage avec un sac à dos, tu penses à Lydiane.» Celle dont Safia Dodard, la cofondatrice de Nomad Junkies, parle, c'est Lydiane St-Onge. À 26 ans, la jeune femme vivait «le rêve américain : grosse maison, gros salaire, grosse voiture». «Mon Dieu! Ça ne me comblait pas du tout. Je pensais que ça allait m'apporter du bonheur, mais au final, je travaillais comme une folle pour payer ces choses-là.» Lydiane St-Onge a donc quitté son emploi de courtière immobilière et a tout vendu. Exit la maison et la voiture, elle a mis le cap sur les Philippines. «Les gens pensent que j'ai pu partir en voyage parce que j'avais fait de l'argent. En réalité, j'en ai perdu en vendant mes choses le plus rapidement possible.» La page Facebook Lydiane autour du monde, créée pour la famille et les amis, allait devenir sa nouvelle carrière. Elle est aujourd'hui suivie par plus de 85 000 personnes. Quelques années auparavant, elle avait participé à la populaire émission de téléréalité Occupation double. «Mon visage était connu, je pense que les gens se disaient : elle me dit quelque chose, je vais la suivre.» Un an et quelques pays plus tard, une brève escale au Québec lui a permis de constater que les médias la réclamaient. Les commanditaires ont suivi. «GoPro m'a dit qu'ils voulaient m'avoir comme ambassadrice, ils m'offraient de l'équipement et de l'argent. J'étais tout énervée!» Lydiane autour du monde est devenu une marque et celle qui l'incarne ne s'en cache pas. «Il y a neuf compagnies qui sont mes partenaires annuels et qui me permettent de financer mes voyages et de me financer.» La jeune femme revient d'un voyage en Nouvelle-Zélande commandité par Loto-Québec, tandis qu'une entente avec le vin chilien Epica l'amènera en Patagonie cette année. «Des fois, ce sont des propositions de voyages, des fois, c'est moi qui décide où aller», dit-elle. Info: lydianeautourdumonde.com

Agrandir Guillaume Duranceau Thibert sur une plage de Thaïlande. Fournie par Guillaume Duranceau Thibert

Guillaume Duranceau Thibert: celui qui perce

La vie de Guillaume Duranceau Thibert ne se déroule pas toujours les deux pieds dans le désert ou en maillot dans la mer. Prenons en exemple le moment où il accorde une entrevue à La Presse. «Je suis dans ma cabane, je vends des sapins de Noël.» Du stationnement d'un Canadian Tire où est installée sa petite cabane, l'homme de 28 ans insiste : ses voyages, il les gagne un par un. «Les gens me disent : "T'es donc ben chanceux." Je ne crois pas en la chance. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, vas-y, fais autre chose. Mes voyages, je les gagne. Tout l'été, je travaille 100 heures par semaine, c'est pour ça que je peux voyager ensuite», dit-il. La mère de Guillaume Duranceau Thibert possède un commerce qui vend notamment des fleurs l'été et des sapins l'hiver, d'où la cabane. Dès qu'il a eu 18 ans, Guillaume s'est joint à l'équipe. «On travaille du 1er mai au 1er novembre. J'aime être sur le terrain, jaser avec les gens, rencontrer de nouvelles personnes», explique-t-il. «Graduellement», il a pris ses mois de congé pour partir. «J'ai d'abord passé deux mois au Pérou avec un ami. Tranquillement, tu comprends comment c'est de te trimballer d'un bord et de l'autre sans savoir où tu vas dormir... Après, je suis allé en Asie un peu plus longtemps, ensuite, je suis allé en Inde trois ou quatre mois. C'est comme ça que j'ai pogné mon beat.» Jusqu'à tout récemment, le jeune homme de La Prairie vivait ses aventures sans trop les diffuser. Puis, il y a un an, il s'est mis à faire des vidéos de ses voyages. «Je suis parti en Suède, en Asie et au Moyen-Orient et j'ai commencé à documenter ça», dit-il. Pourtant, en matière de technologie, il est «archaïque». «J'étais vraiment nul. Les milléniaux sont sur tous les réseaux sociaux et je suis un peu de la vieille garde. C'est un gros apprentissage pour moi», dit-il. Recruté par l'agence Goji après quelques apparitions à la télévision, Guillaume Duranceau Thibert est officiellement devenu youtubeur, lui qui ignorait l'existence même du terme il y a un an. Propriété de Québecor, Goji aide de jeunes vidéastes à «développer leur audience et leur marque». Tout ça ne lui permet toutefois pas de payer ses voyages. «J'ai encore le sentiment de mériter de partir», dit-il. À la fin décembre, il est reparti dans une «immense aventure», soit un road trip de 15000 km de la Colombie à l'Argentine. Il assure que ce ne sera pas le dernier voyage. «Les gens me disent toujours : profites-en pendant que t'es jeune. J'ai de la misère avec ce concept-là. Je vais faire ça toute ma vie, pour moi, c'est un bonheur.» Info : facebook.com/gdthibert

Agrandir Joëlle Choquette et Iouri Philippe Paillé (photo) partiront trois mois en Asie du Sud-Est pour «se sauver de l'hiver». Fournie par Joëlle Choquette et Iouri Philippe Paillé

Joëlle Choquette et Iouri Philippe Paillé: ceux qui se lancent