Des parcs à neige pour tous

(Montréal) Si ça fait un moment que vous n'avez pas glissé dans un parc à neige, il serait peut-être temps d'y retourner. De plus en plus, les stations laissent tomber les gros modules pour faire place à de plus petites installations qui plaisent aux débutants comme à ceux qui maîtrisent le double flip désaxé.

Geneviève Pilotto est la cinquième femme à avoir obtenu son niveau 4 d'enseignement en planche à neige, en mars. Pour obtenir une place dans l'histoire, l'athlétique brunette a fréquenté des parcs à neige à la tonne.

Elle remarque, depuis quelques années, que les stations continuent à investir dans leurs parcs à neige, mais en s'adaptant mieux à leur clientèle. Les gros rails et les gros sauts font maintenant place à des installations plus modestes, ce qui réjouit la planchiste.

«Ça ne sert à rien de construire de gros trucs à moins d'avoir un bassin de population comme celui du mont Avila (aujourd'hui appelé Sommet Saint-Sauveur Versant Avila). Pour les autres centres, au lieu d'arrêter de construire des parcs, ils doivent vraiment s'adapter à leur clientèle et miser sur des modules plus accessibles. C'est vers ça que les stations doivent aller», affirme la coordonnatrice pour la formation des moniteurs de l'Association canadienne des moniteurs de snowboard.

Le plus beau parc à neige que Geneviève Pilotto a visité se trouve à Sun Peaks, en Colombie--Britannique. Ce qu'elle a le plus aimé de cet endroit, ce sont les «lignes progressives», c'est-à-dire les lignes de modules allant du niveau débutant à celui d'expert.

En fait, les modules de petite taille sont aussi importants, sinon plus, que les gros, déclare Geneviève. «Pendant la saison, je n'ai pas envie de me blesser. Quand l'hiver commence, je ne fais pas les mêmes sauts qu'à la fin de la saison. Je vais me réchauffer sur des petits appareils, je vais progresser vers des moyens et mon plus gros saut, je vais le faire quand je vais être au plus fort de ma saison.»

Félix Dallaire, lui, participe à (et remporte!) des Banked Slalom depuis trois ans. Ces courses, qui comportent de larges virages et de nombreux obstacles comme des sauts et des rails, sont de plus en plus populaires, ici comme ailleurs.

Le surfeur des neiges constate lui aussi que les jeunes planchistes ont apporté un vent de renouveau dans les parcs à neige. «Je vois vraiment le clash entre la nouvelle école et les plus vieux. Les jeunes, ils apprécient plus les rails et les box. Ils ne vont pas nécessairement faire les gros sauts. En fait, les petits sauts sur les bords de piste vont les satisfaire amplement», raconte-t-il.

Lui qui se tient dans les secteurs hors-piste et dans les parcs à neige ne voit pas du tout ces changements d'un mauvais oeil. Au contraire! Il croit que les parcs à neige devraient avoir des modules de toutes les grosseurs, du tout petit au plus grand.

«On aime ça, les gros modules, mais il faut commencer quelque part. Quand ta journée débute et que tu vises le gros saut, tu vas quand même commencer par celui qui est petit. Une fois que tu as atteint ta zone de confort, tu vas t'enligner vers le gros saut, celui qui va te donner la sensation ultime. Mais avant ça, je pense que tout le monde va avoir du fun avec le petit saut.»

«Essayer des manoeuvres»

Selon Sébastien Desmarais, entraîneur en planche à neige pour le programme de sport-études d'une école secondaire des Laurentides, la station Vallée du Parc, à Shawinigan, gère le plus beau parc à neige du Québec.

L'aire de jeux commence tout en haut de la montagne et se termine en bas des pistes. Elle est l'une des rares stations, sinon la seule, à appliquer de la cire sur ses installations. Et au lendemain d'une journée de pluie, les modules ne sont jamais glacés, énumère Sébastien.

«Les modules s'enchaînent vraiment bien les uns après les autres. En plus, ils ne sont pas trop hauts, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup moins risqué de tenter des manoeuvres. Quand tu embarques sur un rail, on s'entend qu'il y a des chances que tu tombes à côté. Mais juste le fait que le rail soit à deux pieds de hauteur, ça te donne envie d'essayer des trucs.»

Comme quoi les parcs à neige de la nouvelle ère ne sont plus réservés aux pires des casse-cous.