Le restaurant Panache devient Chez Muffy

(Québec) Sans tambour ni trompette, l'une des tables les plus prestigieuses de Québec, le restaurant Panache situé dans l'Auberge Saint-Antoine, change de nom et devient Chez Muffy.

Le Soleil a constaté, en consultant la page Facebook de l'auberge, que le changement de nom de l'établissement quatre diamants est effectif depuis le 20 juin. Le nom du restaurant a également été modifié sur le site Web de l'auberge.

Le nouveau nom rend hommage à Martha Bate Price, la femme de Tony Price, propriétaire de l'Auberge Saint-Antoine. «Muffy» est en fait le surnom de la dame, apprend-on.

Le chef du restaurant, Julien Ouellet, a élaboré un nouveau menu qui poursuit la tradition du Panache, c'est-à-dire en mettant en vedette des produits locaux rares et recherchés qui font la renommée de l'établissement.

Le restaurant Panache est devenu depuis son ouverture en 2004 l'un des restaurants signatures de la capitale. Quant à l'Auberge Saint-Antoine, inaugurée en 1992, l'hôtel de luxe est l'un des plus réputés de la ville et fait partie des établissements Relais et Châteaux.