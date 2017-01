Le commissariat par Nourcy: constat d'infraction!

Au menu, les propositions ont été réfléchies soigneusement pour rassembler. Il y a des tartares (saumon, boeuf), une cuisse de canard (avec embeurré de chou Napa et lentilles), de la morue, deux risottos (champignons, fruits de mer) et un duo de jarret et flan de porc mariné au miso recommandé sans réserve par notre serveuse. Non par esprit de contradiction, mais plutôt parce qu'il s'agit d'un nouveau plat à la carte, je choisis le risotto aux champignons précédé des croûtons à la chair de canard et fromage asiago. Anik adore la pieuvre grillée. L'entrée de poulpe s'impose, suivie du plat de morue sur risotto croustillant.

Dans le cas du Commissariat, les efforts ont été mis pour créer une salle moderne dans un style épuré, sauf que son minimalisme froid finit par rappeler l'anonymat des restaurants d'aéroport, comme le mentionne l'invitée. Le genre d'atmosphère aseptisée qui allume le personnage de George Clooney dans Up in the Air de Jason Reitman.

Dans le À propos de sa page Facebook, l'établissement est décrit, à la boutade, comme «sans doute l'un des plus sûrs restaurants sur Terre entre deux postes de police». Peut-être par sa localisation, mais au niveau de l'atmosphère et de la prestation, je conclus que la période de rodage n'est pas terminée. Les raisons? Un faible achalandage? Un «désengagement» consécutif à une fréquentation inférieure aux attentes? Est-ce plus difficile de trouver ses marques dans un marché où hôtellerie et restauration ne sont pas aussi «institutionnalisées» que dans le Vieux-Québec? Certains diront qu'il n'y a rien à espérer d'un restaurant d'hôtel, ni pour la table ni pour l'ambiance. Plusieurs restaurants d'hôtel à Québec prouvent pourtant le contraire (Il Matto, Chez Boulay, Ciel!, Toast!, Panache, Champlain, etc.).

Sur toasts minces et craquants, les croûtons plaisent pour leur garniture moelleuse de canard (d'une texture de rillettes plus que d'effiloché). Quelques demi-tomates cerises se pavanent dessus ainsi qu'un peu de fromage asiago. L'ensemble est bien dosé, simple et goûteux. Le genre de petits canapés qu'on s'improvise sur le pouce à l'apéro du vendredi. De la pieuvre, nous nous attendions à une présentation plus élaborée qu'une réplique du mesclun (en garniture) des croûtons. Entre les laitues se perdent des morceaux grillés (certains carbonisés) de pieuvre. Attendrie par une marinade au miso, la chair se révèle toutefois tendre en bouche. Sa saveur de charcoal est toutefois trop prononcée. Le brûlé sera paraît-il très tendance en 2017. Encore faut-il ne pas exagérer.

Si un poisson trop cuit déçoit, un poisson qui ne l'est pas assez ne convainc pas plus. Soir de malchance, la morue de l'invitée est pratiquement servie crue. Le gâteau de risotto croustillant sur lequel la morue tient en équilibre montre une texture sèche et non pas celle fondante d'un arancini (croquette de risotto). D'ailleurs, le riz utilisé dans la préparation du risotto - du calrose, nous précise-t-on - ne répond pas aussi bien à la cuisson que le riz arborio. Ce dernier libère plus d'amidon en guise de liant naturel. D'où un appareil crémeux en plus de garder un côté al dente. Pour conclure sur la morue, je dois mentionner l'onctuosité de la purée de chou-fleur caramélisée et sa saveur juste. Quant au risotto (en résistance), j'ai bien aimé le choix de champignons, du plus commun champignon de Paris au King. L'idée de remplacer le parmesan par du fromage asiago donne au riz du corps en bouche. Sa texture n'en reste pas moins sèche.

Au dessert, la trilogie de chocolat exige des correctifs immédiats. Seule la terrine au chocolat - une ganache - passe à l'examen avec mention. Liquide, la mousse pèche par une absence de tenue. Quant aux churros [au chocolat], ces «petites choses» racornies, dont la pâte n'a pas levé, ils se mériteraient la peine de mort en Espagne. Leur pâte a bu l'huile de cuisson, d'une température insuffisamment élevée au moment où elle y a été plongée. J'aurais préféré, et de loin, l'un des éclairs Nourcy que j'achète au comptoir des surgelés au IGA. Les standards de qualité auraient été respectés. Le pire est que le chef de soir en poste ait laissé sortir de sa cuisine ces churros de troisième zone. C'est un manque de jugement qui porte ombrage au chef exécutif et à la signature Nourcy. À sa décharge, il n'a visiblement pas l'expérience pour être seul sur la ligne. À défaut d'être présent, son supérieur aurait dû s'assurer de le former de sorte à livrer la qualité attendue.

Voyons cette critique comme une petite décharge de Teaser pour se ressaisir.