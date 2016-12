Vive les vacances!

Au Ciel! (à la cime du Concorde). Question d'être concept, on visionne après un cocktail «aérien» l'excellent Haut dans les airs de Jason Reitman avec George Clooney, Vera Farmiga et Anna Kendrick.

La décadence chocolatée! Pour un menu TOUT chocolat (crêpes, fondues, gaufres, coupes, etc.), c'est le paradis. On y va aussi pour les chocolats chauds qui présentent un bel échantillonnage d'ingrédients de base (Tanzanie 75 %, Ocoa 70 %, Mexique 66 %, etc.). Une chouette sortie avec les enfants. (2450, boulevard Laurier, Québec, Tél.: 581 300-9388)

Les trois brûleries sont reconnues pour leurs cafés et leurs desserts, dont les célèbres tartes au sucre et aux framboises. Moins sous les projecteurs, leur chocolat chaud classique mérite pourtant une mention. Pourquoi? L'équilibre. Ni trop sucré ni trop amer, ce chocolat chaud fédère toute la famille. Ce n'est pas rien! Pour connaître toutes les adresses, rendez-vous à www.brulerierousseau.com .

Deux options gagnantes sont à l'honneur. À l'ancienne, le chocolat chaud se coiffe de crème chantilly et, en version plus corsée, il combine du cacao noir et de la crème. Un bol ou une tasse? Va pour le bol! (1091, avenue Cartier, Québec, Tél.: 418 522-3711)

Pour les petits et grands enfants, les Chouchous (version chaude) de Chocolats Favoris - sept saveurs, dont le Smore's - réinventent le chocolat chaud (au lait moussé) en lui donnant des airs de cocktail rehaussé de garnitures ultragourmandes (crème chantilly, guimauves et autres petits luxes). Pour connaître le Chocolats Favoris près de chez vous, rendez-vous à www.chocolatsfavoris.com .

2. Aller se choisir quelques saveurs «éclatées» de pop corn gourmet (canneberge et chocolat noir, gâteau de fête, barbapapa, etc.) chez Pop-T dans Limoilou (1098, 8 e Avenue, Québec) pour un film en famille sous une doudou.

Qui peut dire non à un bon club? Encore plus si celui-ci combine entre les étages de pain des produits locaux et d'autres plus nobles comme le foie gras. Du club au saumon mi-fumé (avec céleri rémoulade) au Cinq diamants (avec ris de veau, foie gras, mayo aux champignons), le coeur de l'adulte balance. Les gamins, eux (menu à 9 $ pour les 10 ans et moins), hésitent entre le demi-club au jambon du fumoir et celui au poulet des Voltigeurs. Au pire, un mac and cheese veille au grain en plat de secours. Une adresse idéale après quelques descentes à la glissade du Château Frontenac. (17, rue Saint-Stanislas, Québec, Tél.: 418 692-5488)

L'une des adresses phares de la pizza à Québec, Nina, en sert une à l'uovo (à l'oeuf) comme en Italie et une autre très «ritale», à savoir la piselli e pancetta (aux petits pois). C'est rarissime! Pour les marmots, il y a deux options respectivement à 7 $ et 7,50 $, soit la Madame Charlotte (tomates et mozzarella) et la Monsieur Jules (une margherita bonifiée de chair de saucisse douce). Psst! pas d'obligation de se confiner dans les stéréotypes... Mon Jules à moi voterait pour la Charlotte! (410, rue Saint-Anselme, Québec, Tél.: 581 742-2012)

Pour piquer-niquer devant le foyer, rien de mieux qu'une planche de charcuteries et une fondue au fromage. L'entreprise de Québec 1001 Fondues en concocte des toutes prêtes à réchauffer avec des fromages d'ici, dont La Charlevoisienne (avec du 1608 et de L'Hercule) et la fondue des Basques légèrement fumée (avec du Trésor du fumoir de la Fromagerie des Basques). Pour connaître, les points de vente, rendez-vous à www.1001fondues.com . Vous voulez mettre la main à la pâte? Allez chez Yannick Fromagerie (910, 3 e Avenue) choisir vos fromages - un magnifique choix de pâtes dures - et les faire râper sur place. Pour une sortie fondue en formule après-ski au Massif, cap sur Ah La Vache! à Baie-Saint-Paul (73, rue Saint-Jean-Baptiste). Vous serez transporté par procuration chez les Helvètes!

Il aurait pu figurer à la liste des coups de coeur 2016, car c'est une adresse qui a de la personnalité. Surtout, Là Là offre de la cuisine trad - quel adon! - revisitée et bien faite à la mode du Lac (St-Jean!). VRAIE tourtière, pâté en croûte, ragoût de pattes, en passant par la dinde farcie et le foie gras, il y a des quoi prolonger les Fêtes dans une atmosphère de joyeux party ! (303, rue Saint-Paul, Québec, Tél.: 418 704-5252)

Une adresse sûre à la fois bistronomique et décontractée, Chez Boulay arpente et valorise le vaste territoire du garde-manger québécois avec brio. La table plaît - son parmentier d'oie et de canard et sa joue «du moment» braisée sont devenus des classiques - autant que l'énergie de la salle, et ce, depuis le jour 1. À noter que l'établissement vient d'ouvrir son Comptoir boréal (42, côte du Palais), où l'on peut s'approvisionner en pâtisseries, en sandwichs et en prêt-à-manger pour savourer le Québec boréal chez soi. (1110, rue St-Jean, Québec, Tél.: 418 380-8166)

Aviatic Club - Resto - Cabaret

Les 5 et 6 janvier, Mlle Fizz jazzera l'Aviatic avec les plus grands standards. Si l'établissement fait maintenant cabaret, sa carte n'a pas perdu de son éclat. Histoire de profiter de l'après-Fêtes malgré un budget resto plombé, profitez de la promo dimanches et lundis soirs à 10 $. Qu'est-ce qu'on y sert alors? Je vous le donne en milles : les célèbres crevettes coco et la salade Chin Chin au poulet grillé, deux plats parmi tant d'autres qui ont écrit l'histoire de l'établissement. (450, de la Gare-du-Palais, Québec, Tél.: 418 522-3555)