Les ronfleurs s'entendent-ils?

«Il est assez rare que les ronfleurs se plaignent de leurs propres ronflements», confirme d'emblée le spécialiste du sommeil de l'Université Laval Charles Morin. Typiquement, les dormeurs passent tous par un premier stade de sommeil, très léger et qui dure autour de 10 minutes, où la simple mention de son nom suffit à s'éveiller. Vient ensuite le stade 2, qui est une transition vers le sommeil le plus profond (les stades 3 et 4), pendant laquelle il devient beaucoup plus difficile de tirer quelqu'un de son sommeil.

Il peut arriver, dit le Dr Morin, qu'une personne s'entende elle-même ronfler quand l'épisode survient lors des phases les plus légères du sommeil. C'est possible. «Mais habituellement, on ronfle quand on se trouve dans un stade de sommeil assez profond, où on est plus difficile à réveiller», précise-t-il.

Une étude publiée l'année dernière a comparé les épisodes de respiration bruyante (20 décibels et plus) et les ronflements (plus de 50 dB) de 78 personnes faisant de l'apnée du sommeil et de 43 autres sujets n'ayant pas ce diagnostic. Les auteurs, menés par Ariel Tarasiuk de l'Université Ben-Gurion, en Israël, ont trouvé plus de ronflements pendant les stades de sommeil profond (14 % des respirations étaient des ronflements chez les femmes, et 16 % chez les hommes) que pendant le stade 2 (9 et 13 %). Chez les patients qui faisaient de l'apnée du sommeil, les valeurs étaient plus élevées - autour de 25 % des respirations qui étaient des ronflements pendant les stades 3 et 4! -, mais la tendance était la même.

Bref, même s'il est possible de ronfler dans toutes les phases du sommeil, c'est plus souvent pendant le sommeil profond, toutes proportions gardées, que cela arrive. Et une bonne partie de la réponse à notre lectrice tient simplement à cela : si les ronfleurs semblent pour la plupart totalement inaffectés par leur propre vacarme, c'est parce qu'ils ronflent surtout pendant des phases du sommeil dont il est difficile de s'extirper.

L'autre partie de l'équation réside possiblement chez les gens qui doivent dormir avec un ronfleur. Car les stades du sommeil sont les mêmes chez tout le monde et devraient donc, en principe, protéger notre lectrice au même titre que son conjoint. Alors pourquoi n'est-ce pas le cas? On peut penser que ses cycles du sommeil ne sont pas toujours bien synchronisés avec ceux de son mari. Mais «il y a aussi des gens qui sont plus vulnérables à faire de l'insomnie. Il y a chez ces personnes-là une hypervigilance, leur cerveau va continuer de traiter de l'information, dont les bruits de ronflement, même pendant le sommeil», explique M. Morin. C'est une autre possibilité.

Cela dit, cependant, il est aussi possible qu'il y ait autre chose. Il est évidemment hors de question de poser un diagnostic dans cette rubrique, puisque le Dr Morin n'a pas vu le ronfleur en question et que l'auteur de ces lignes n'est absolument pas qualifié pour ce genre de chose, mais le fait est que les guides diagnostics font généralement la distinction entre le «ronflement primaire», sans grande conséquence sur la santé, et les ronflements causés par des problèmes de respiration, comme l'apnée du sommeil. Le premier type ne s'accompagne généralement pas d'insomnie, mais c'est le cas du ronfleur dont on parle ici, nous dit notre lectrice. Il pourrait valoir la peine de consulter pour tirer cela au clair...

Autre source : Asaf Levartovsky et al. «Breathing and Snoring Sound Characteristics during Sleep in Adults», Journal of Clinical Sleep Medicine, 2016, goo.gl/K3bm3Z

