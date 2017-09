Étirer la saison avec une couche froide

La couche froide a toutefois presque disparu du paysage québécois dans les années 1950 et 1960, avec l'arrivée des jardineries. Tout d'un coup, il était possible d'acheter des plants de légumes déjà en croissance, chose impossible auparavant. Alors le jardinier n'avait plus à faire ses propres semis et l'intérêt pour la couche froide est tombé.

Mais aujourd'hui, le prix des plants de légumes a suffisamment monté qu'il est de nouveau rentable de faire ses propres semis et la couche froide commence à retrouver sa place dans nos jardins, d'autant plus qu'on a trouvé plusieurs autres utilités à ce genre de mini-serre.

Une couche froide classique

La couche froide classique est basée sur un objet souvent trouvé dans le sous-sol ou le garage : un vieux châssis de fenêtre. Il suffit de se bâtir un coffrage de bois de 30 à 60 cm de hauteur et de le recouvrir du châssis. Souvent, on prévoit une inclinaison (le fond est environ 15 cm plus haut que le devant) pour que plus de soleil puisse entrer et que le surplus d'eau et de neige glisse plus facilement, mais cette pente n'est pas du tout obligatoire. Un petit après-midi d'assemblage et voilà! Vous avez une couche froide.

Vous pouvez tout simplement placer le châssis sur la structure ou encore, le fixer avec des pentures. Dans le premier cas, quand vous voulez ouvrir la couche froide, vous enlevez le châssis. Dans le deuxième cas, un bâtonnet servira d'appui pour tenir le châssis en position ouverte.

Traditionnellement, on place la couche froide contre la maison, face au sud ou au sud-ouest. Cela garantit que plus de soleil entre, tout en offrant une excellente protection contre les vents froids. Mais on peut aussi l'installer indépendamment, dans le potager par exemple. Et de nos jours, on peut facilement trouver sur Internet des nécessaires de fabrication de couche froide (prix: entre 75 $ et 500 $) faite de panneaux de plastique. (Essayez leevalley.com/fr ou wayfair.ca/fr) Démontable et plus légère que la couche froide traditionnelle, on peut alors la déplacer d'un endroit à un autre, selon les besoins.

Contrôle de la température

On dit que la couche froide est chauffée passivement, car elle compte uniquement sur le soleil pour fonctionner. La vitre ou le plastique transparent qui le recouvre laisse entrer les rayons lumineux du soleil, ce qui chauffe son contenu, mais empêche en même temps la chaleur de sortir. Ainsi, quand il fait -5 °C à l'extérieur, il peut facilement faire 22 °C et même plus à l'intérieur de la couche froide. Même si la température baisse peu à peu la nuit, déjà à partir de mars, elle restera toujours au-dessus du point de congélation.

Voilà ce qui convient parfaitement au début du printemps, mais la chaleur augmentera à mesure que la saison avancera. Vers la fin du printemps, la couche froide demandera alors une certaine surveillance. Il faut lever le couvercle quand la température monte excessivement, puis le refermer quand il fait plus froid. Il est bien pratique d'y installer un thermomètre à minimum et maximum pour savoir les températures qui y règnent, jour et nuit. Quand la température dépasse 24 °C, on ouvre; en bas de 12 °C, on ferme. La majeure partie du printemps, il suffit d'ouvrir le jour et de fermer la nuit, tout simplement.

Utilisations de la couche froide

La couche froide a de multiples usages. Commençons toutefois par la plus classique: la production de semis au printemps.

Idéalement, vous démarrerez les semis à l'intérieur de votre demeure, car la température y est plus chaude et plus stable et la plupart des semis préfèrent des températures constantes de 21 à 24 °C pour la germination, difficiles à obtenir en couche froide. Une fois que les semis lèvent, toutefois, ils préfèrent des températures nettement plus fraîches, surtout la nuit, ce qui donne des plants plus compacts et plus denses. Donc, on peut alors les placer dans la couche froide, où les températures nocturnes baissent souvent jusqu'à 10 °C.

Dans la couche froide, non seulement les semis croissent en hauteur, mais s'acclimatent aux conditions d'extérieur, car au fur et à mesure que la saison avance, on ouvre assez le châssis pour qu'ils puissent s'habituer aux rayons du soleil.

On vide habituellement la couche froide l'été, mais si votre modèle est haut (60 cm environ), vous pouvez l'utiliser pour cultiver des légumes qui aiment plus de chaleur que les autres, comme les melons et les aubergines. Les lecteurs qui vivent en altitude et qui désespèrent de cultiver même des tomates, des haricots et des poivrons à cause des nuits froides qui sévissent en juillet peuvent aussi les cultiver en couche froide. Il suffit de fermer le couvercle pendant les nuits fraîches, tout simplement, ouvrant de nouveau le jour.

À l'automne, la couche devient de nouveau très pratique. Quand les nuits deviennent fraîches, on peut y semer des légumes, notamment les légumes-feuilles et les légumes-racines comme les laitues, les épinards et les radis - et aussi y placer des pots de fines herbes - et ainsi prolonger la récolte jusqu'en décembre. Si vous avez une couche froide déplaçable, vous pouvez aussi la poser sur les légumes-fruits comme les tomates et les poivrons et ainsi prolonger la saison d'un bon mois.

Utile même l'hiver

L'utilité de la couche froide pour la culture des légumes cesse toutefois avec l'arrivée de la neige, trop abondante dans notre région pour penser garder le couvercle dégagé tout l'hiver. Et quand le soleil ne pénètre plus, la température peut baisser sous le point de congélation. Finie alors la récolte d'automne... mais la couche froide demeure encore utile pour les cultures qui n'ont pas besoin de soleil hivernal.

Par exemple, la couche froide est l'endroit idéal pour faire germer les semis de vivaces, d'arbustes et d'arbres. Ces semences nécessitent une longue période de froid et même de gel pour pouvoir germer. Semez-les en pot entre septembre et décembre et placez les pots dans la couche froide. Aucun entretien n'est nécessaire pendant les mois d'hiver. Au printemps, quand la neige fond et laisse entrer de nouveau le soleil, les températures remonteront et les graines germeront sans plus de soins. Après leur germination, il faut commencer à arroser, tout simplement.

La couche froide est aussi l'endroit idéal pour forcer les bulbes. Plantez des bulbes de jacinthe, de tulipe, de narcisse, etc. en pot, encore, entre septembre et décembre, arrosez bien, et fermez la couche. Aidée par une douce chaleur de fond, la température y demeurera froide, mais raisonnable. (Dans ma propre couche froide, la température minimale jamais atteinte est -7 °C même quand il faisait -35 °C, une température fatale aux bulbes, à l'extérieur.) Au printemps, les bulbes se mettront à fleurir un bon mois à deux mois avant les mêmes variétés plantées en pleine terre. Rentrez alors les pots dans la maison pour ajouter une note de printemps à votre demeure.

Couche froide ou chaude?

Il y a aussi la couche chaude. Elle est identique à la couche froide, sauf qu'on utilise une autre source de chaleur que le soleil. Autrefois, on creusait un fossé sous la couche chaude et la remplissait de fumier de cheval, mais de nos jours, on peut facilement y installer des câbles chauffants dans une couche de sable ou, encore plus facilement, des tapis chauffants, ce qui préviendra alors tout risque de gel. Ainsi on pourrait y hiverner plusieurs fines herbes (romarin, laurier, etc.), des potées de canna et de dahlia et même des cactées et des agapanthes.

La couche froide: un vieil outil qui retrouve son utilité, surtout si vous êtes un jardinier invétéré.