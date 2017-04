L'atelier des bouquets: envie de cueillir!

(Québec) L'atelier des bouquets tient autant du beau livre que du guide pratique. Tourner ses pages donne l'impression de humer les brindilles, les fleurs et le feuillage tout juste coupés. Mais nous apprend aussi les grands principes d'arrangement de l'auteure, Carmel Sabourin Goldstein, qui a un style très personnel et assumé.

La fondatrice de l'Atelier Carmel, rue Rachel à Montréal, tente constamment de recréer en pot l'essence d'un jardin anglais abandonné, où la nature a repris ses droits. Celle qui a travaillé dans plusieurs boutiques pendant ses études en graphisme a transformé sa vision de la fleuristerie au fil du temps et de ses voyages, avant d'ouvrir sa propre adresse en 2008.

Son livre, tout juste lancé chez Flammarion Québec, donne envie de fleurir sa vie, et pas seulement les jours de fête. Un plaisir pas si coûteux, selon celle qui dévoile son jardin de fleurs à couper et explique comment mélanger quelques tiges achetées à d'autres, glanées à gauche et à droite. Pour Carmel et son équipe de fleuristes «un brin rebelles», la rose cultivée est aussi passionnante que la mauvaise herbe.