Federer procure la première Coupe Laver à l'Europe

Roger Federer est venu de l'arrière pour vaincre Nick Kyrgios 4-6, 7-6 (6), 11-9, dimanche, et ainsi procurer la première Coupe Laver à l'Europe, dimanche.

Associated Press Prague

La compétition qui s'étalait sur trois jours à l'O2 Arena de Prague mettait en scène les six meilleurs tennismen européens contre les six meilleurs du reste du monde.

«C'était vraiment un incroyable tournoi, nettement mieux que je ne pouvais espérer. J'ai l'impression d'avoir gagné certains des plus grands matchs de ma vie. C'était comme un conte de fée», a analysé Federer, leader de l'équipe Europe avec l'Espagnol Rafael Nadal.

«Nous sommes très heureux de remporter cette première Coupe Laver pour l'Europe. Alors, réjouissons-nous», a renchéri le Majorquin.

«J'étais prêt à y aller. Les garçons ont joué de manière fantastique pendant tout le week-end. Nous savions que ce serait difficile», a expliqué Federer.

Considérée par plusieurs comme la version tennistique de la Coupe Ryder au golf, la première édition de la Coupe Laver a été disputée sur un court de ciment gris foncé. Alexander Zverev, Marin Cilic, Dominic Thiem et Tomas Berdych ont complété l'équipe européenne, tandis que Sam Querrey, John Isner, Jack Sock, Denis Shapovalov et Frances Tiafoe représentaient le monde.

Borg et McEnroe

Cette première édition a permis à deux anciennes gloires de se retrouver : le Suédois Björn Borg, capitaine de l'Europe, et l'Américain John McEnroe, celui du «Reste du monde».

Même si la Coupe Laver est encore en quête de reconnaissance, samedi, les 17 000 spectateurs présents ont eu le rare privilège de voir Nadal et Federer associés en double, pour la première fois de leur carrière. Les deux joueurs qui totalisent pas moins de 35 sacres en grand chelem ont battu les Américains Querrey et Sock 6-4, 1-6 et 10-5.

Le tournoi a été créé en l'honneur de Rod Laver, détenteur de 11 titres du grand chelem en carrière qui a balayé les honneurs des quatre tournois majeurs au cours d'une même saison à deux reprises.

Chicago accueillera la compétition en 2018.