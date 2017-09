Un premier titre pour Van Uytvanck

(Québec) Alison Van Uytvanck a été patiente et tenace pour remporter le titre en simple de la 25 e Coupe Banque Nationale, dimanche. La Belge a réussi une savante remontée pour battre Timea Babos 5-7, 6-4 et 6-1, en route vers son premier titre de la WTA en carrière.

«C'est un grand plaisir», a souligné la championne, qui empoche un chèque de 43 000 $. «J'ai jamais cru que je pouvais gagner ici. Déjà d'être en finale était très bien. Je suis tellement heureuse», a poursuivi la septième favorite, victime d'un virus entre le US Open et le début du tournoi de Québec.

Une maladie visiblement bénéfique, si une telle chose existe. Elle a permis de faire diminuer la pression, a expliqué dimanche l'entraîneur de Van Uytvanck, Alain De Vos. «Elle n'a pas joué pendant cinq jours. Je lui ai dit : "Écoute, on va utiliser le tournoi afin de se préparer pour le prochain." On a tout à fait enlevé la pression... Et voilà. On a remporté le tournoi. Ce n'est pas facile à comprendre. Je pense que de temps en temps, quand on est un peu plus relaxe, les choses passent peut-être plus facilement», a expliqué le coach, qui travaille avec Alison depuis la Coupe Banque Nationale 2016, où elle avait atteint les quarts de finale.

De son côté, Babos aura échoué dans sa tentative de devenir la première de l'histoire à gagner le simple et le double la même année. Cette joueuse d'une rare intensité sur le court a versé quelques larmes pendant son discours d'après-match.

«Je suis vraiment frustrée», a dit Babos avec un demi-sourire, lors d'un point de presse tenu à la fin de sa longue journée de travail. «J'avais le match en main. Mais si on m'avait dit avant le tournoi que je participerais aux deux finales, j'aurais été heureuse. Maintenant, je suis un peu déçue et triste.»

Revirement de situation

La finale du simple s'est jouée dans la deuxième partie de la deuxième manche. Déjà en avance 7-5, 1-0, Babos a obtenu six chances de briser, sans succès. «Si j'avais réussi, je ne crois pas qu'elle serait revenue», a d'ailleurs analysé la Hongroise.

Celle-ci a malgré tout continué d'être impériale au service... jusqu'à la cinquième partie, un bris à zéro de la Belge qui allait faire la différence dans cette manche.

Dans la troisième, Babos semblait fatiguée. Son langage corporel, habituellement l'image d'une belle confiance, a soudainement perdu de sa superbe. Ne ratant plus rien ou presque, Van Uytvanck a pris les commandes 4-0. «Elle ne faisait pas d'erreur», a remarqué la 63e au classement de la WTA. «Elle était dans la zone. Je n'avais plus de chance de la battre. Elle mérite la victoire.»

Un impressionnant revirement de situation. Car au premier set, la troisième favorite était en contrôle. Les deux femmes y ont conservé leur mise en jeu jusqu'à la toute dernière partie. À sa cinquième balle de bris, Babos a finalement poussé la 98e au monde à l'erreur.

Après la première manche, Van Uytvanck a discuté avec son entraîneur, histoire de trouver des solutions. «J'ai dit : "Tu n'as pas fait un mauvais set. Il faut continuer à se battre." Et c'est ce qu'elle a fait», a souligné De Vos.

Van Uytvanck sera-t-elle de retour l'an prochain? «J'aime bien Québec», a-t-elle répondu. «On verra comment ça se passe et tout ça. On ne peut pas le dire [tout de suite]. Mais on va essayer.»

Réponse similaire de Babos, qui se délecte de la surface du PEPS. «On se voit l'an prochain!» a-t-elle lancé au directeur du tournoi, Jacques Hérisset, en quittant la salle de presse.